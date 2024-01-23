Основний символ Дня святого Валентина – сердечка. Валентинки, привітання, подарунки… Це все буде.
Але чому б не приготувати торт на День святого Валентина? Будьте певні – цей чудовий торт у вигляді серця здивує та порадує кохану людину.
Перевірений рецепт торта на 14 лютого – дивиться нижче.
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Торт на День святого Валентина – рецепт
Інгредієнти:
Для тіста:
- яйця – 5 шт.
- борошно – 175 г
- цукор – 240 г
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- цедра лимона – 2 ч. л.
Для просочення коржів:
- сироп або лікер – до смаку
Для крему:
- вершкове масло – 100 г
- варене згущене молоко – 200 г
- сік лимона – 2 ст. л.
Додатково:
- форма силіконова у формі серця
- напій розчинний какао з цукром – 2-3 ст. л.
- олія – для змащення формі
Як приготувати торт у вигляді серця
- Для приготування бісквіта яйця з цукром і ванільним цукром збиваємо міксером в стійку піну.
- Додаємо цедру лимона і акуратно знизу вверх перемішуємо.
- Поступово вводимо просіяне борошно. Тісто повинно вийти консистенції густої сметани.
- Форму змащуємо олією і виливаємо тісто. Бісквіт в процесі випікання підійде, тому тісто повинно бути в половину об’єму форми.
- Випікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин.
- Бісквіт розрізаємо на 2 частини і просочуємо коржі сиропом.
- Для крему збиваємо розм’якшене вершкове масло зі згущеним молоком, додаємо цедру лимона і перемішуємо. Важливо залишити трохи крему для боків і прикрашання.
- Змащуємо нижній корж кремом і накриваємо верхнім.
- Тепер змащуємо кремом боки і верх десерта.
- Заготовку обережно перевертаємо і, за допомогою ситечка, посипаємо боки торта какао.
- Крем, що залишився перекладаємо у кондитерський мішечок з насадкою і прикрашаємо до смаку.
- Торт для закоханих готовий! Поміщаємо його на 5-8 годин у холодильник і можна святкувати або дарувати.
До речі, маючи силіконову формочку у вигляді серця, можна приготувати торт на День святого Валентина у вигляді серця за рецептом нижче.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.