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Торт на День святого Валентина у формі серця: рецепт покроково

23 Січня 2024, 18:34
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Торт у формі серця

Основний символ Дня святого Валентина – сердечка. Валентинки, привітання, подарунки… Це все буде.

Але чому б не приготувати торт на День святого Валентина? Будьте певні – цей чудовий торт у вигляді серця здивує та порадує кохану людину.

Перевірений рецепт торта на 14 лютого – дивиться нижче.

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Торт на День святого Валентина – рецепт

Інгредієнти:

Для тіста:

  • яйця – 5 шт.
  • борошно – 175 г
  • цукор – 240 г
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • цедра лимона – 2 ч. л.

Для просочення коржів:

  • сироп або лікер – до смаку

Для крему:

  • вершкове масло – 100 г
  • варене згущене молоко – 200 г
  • сік лимона – 2 ст. л.

Додатково:

  • форма силіконова у формі серця
  • напій розчинний какао з цукром – 2-3 ст. л.
  • олія – для змащення формі

Як приготувати торт у вигляді серця

  1. Для приготування бісквіта яйця з цукром і ванільним цукром збиваємо міксером в стійку піну.
  2. Додаємо цедру лимона і акуратно знизу вверх перемішуємо.
  3. Поступово вводимо просіяне борошно. Тісто повинно вийти консистенції густої сметани.
  4. Форму змащуємо олією і виливаємо тісто. Бісквіт в процесі випікання підійде, тому тісто повинно бути в половину об’єму форми.
  5. Випікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин.
  6. Бісквіт розрізаємо на 2 частини і просочуємо коржі сиропом.
  7. Для крему збиваємо розм’якшене вершкове масло зі згущеним молоком, додаємо цедру лимона і перемішуємо. Важливо залишити трохи крему для боків і прикрашання.
  8. Змащуємо нижній корж кремом і накриваємо верхнім.
  9. Тепер змащуємо кремом боки і верх десерта.
  10. Заготовку обережно перевертаємо і, за допомогою ситечка, посипаємо боки торта какао.
  11. Крем, що залишився перекладаємо у кондитерський мішечок з насадкою і прикрашаємо до смаку.
  12. Торт для закоханих готовий! Поміщаємо його на 5-8 годин у холодильник і можна святкувати або дарувати.

До речі, маючи силіконову формочку у вигляді серця, можна приготувати торт на День святого Валентина у вигляді серця за рецептом нижче.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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