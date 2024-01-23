Основний символ Дня святого Валентина – сердечка. Валентинки, привітання, подарунки… Це все буде.

Але чому б не приготувати торт на День святого Валентина? Будьте певні – цей чудовий торт у вигляді серця здивує та порадує кохану людину.

Перевірений рецепт торта на 14 лютого – дивиться нижче.

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Торт на День святого Валентина – рецепт

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця – 5 шт.

борошно – 175 г

цукор – 240 г

ванільний цукор – 1 ч. л.

цедра лимона – 2 ч. л.

Для просочення коржів:

сироп або лікер – до смаку

Для крему:

вершкове масло – 100 г

варене згущене молоко – 200 г

сік лимона – 2 ст. л.

Додатково:

форма силіконова у формі серця

напій розчинний какао з цукром – 2-3 ст. л.

олія – для змащення формі

Як приготувати торт у вигляді серця

Для приготування бісквіта яйця з цукром і ванільним цукром збиваємо міксером в стійку піну. Додаємо цедру лимона і акуратно знизу вверх перемішуємо. Поступово вводимо просіяне борошно. Тісто повинно вийти консистенції густої сметани. Форму змащуємо олією і виливаємо тісто. Бісквіт в процесі випікання підійде, тому тісто повинно бути в половину об’єму форми. Випікаємо у духовці за 180 °С 35 хвилин. Бісквіт розрізаємо на 2 частини і просочуємо коржі сиропом. Для крему збиваємо розм’якшене вершкове масло зі згущеним молоком, додаємо цедру лимона і перемішуємо. Важливо залишити трохи крему для боків і прикрашання. Змащуємо нижній корж кремом і накриваємо верхнім. Тепер змащуємо кремом боки і верх десерта. Заготовку обережно перевертаємо і, за допомогою ситечка, посипаємо боки торта какао. Крем, що залишився перекладаємо у кондитерський мішечок з насадкою і прикрашаємо до смаку. Торт для закоханих готовий! Поміщаємо його на 5-8 годин у холодильник і можна святкувати або дарувати.

До речі, маючи силіконову формочку у вигляді серця, можна приготувати торт на День святого Валентина у вигляді серця за рецептом нижче.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.