Основной символ Дня святого Валентина – сердечки. Валентинки, поздравления, подарки… Это все будет.

Но почему бы не приготовить торт на День святого Валентина? Будьте уверены – этот замечательный торт в виде сердца удивит и порадует любимого человека.

Проверенный рецепт торта на 14 февраля – смотрите ниже.

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Торт на День святого Валентина – рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 5 шт.

мука – 175 г

сахар – 240 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

цедра лимона – 2 ч. л.

Для пропитки коржей:

сироп или ликер – по вкусу

Для крема:

сливочное масло – 100 г

вареная сгущенка – 200 г

сок лимона – 2 ст. л.

Дополнительно:

форма силиконовая в форме сердца

напиток растворимый какао с сахаром – 2-3 ст. л.

растительное масло – для смазывания формы

Как приготовить торт в виде сердца

Для приготовления бисквита яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем миксером в устойчивую пену. Добавляем цедру лимона и аккуратно снизу вверх перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Форму смазываем растительным маслом и выливаем тесто. Бисквит в процессе выпекания подойдет, поэтому тесто должно быть в половину объема формы. Выпекаем в духовке при 180 °С 35 минут. Бисквит разрезаем на 2 части и пропитываем коржи сиропом. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком, добавляем цедру лимона и перемешиваем. Важно оставить немного крема для боков и украшения. Смазываем нижний корж кремом и накрываем верхним. Теперь смазываем кремом бока и верх десерта. Заготовку осторожно переворачиваем и, с помощью ситечка, посыпаем бока торта какао. Оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешочек с насадкой и украшаем по вкусу. Торт для влюбленных готов! Помещаем его на 5-8 часов в холодильник и можно праздновать или дарить.

Кстати, имея силиконовую формочку в виде сердца, можно приготовить торт на День святого Валентина в виде сердца по рецепту ниже.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.