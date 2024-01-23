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Торт на День святого Валентина в форме сердца: рецепт пошагово

23 января 2024, 18:34
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Торт у формі серця

Основной символ Дня святого Валентина – сердечки. Валентинки, поздравления, подарки… Это все будет.

Но почему бы не приготовить торт на День святого Валентина? Будьте уверены – этот замечательный торт в виде сердца удивит и порадует любимого человека.

Проверенный рецепт торта на 14 февраля – смотрите ниже.

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Торт на День святого Валентина – рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

  • яйца – 5 шт.
  • мука – 175 г
  • сахар – 240 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • цедра лимона – 2 ч. л.

Для пропитки коржей:

  • сироп или ликер – по вкусу

Для крема:

  • сливочное масло – 100 г
  • вареная сгущенка – 200 г
  • сок лимона – 2 ст. л.

Дополнительно:

  • форма силиконовая в форме сердца
  • напиток растворимый какао с сахаром – 2-3 ст. л.
  • растительное масло – для смазывания формы

Как приготовить торт в виде сердца

  1. Для приготовления бисквита яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем миксером в устойчивую пену.
  2. Добавляем цедру лимона и аккуратно снизу вверх перемешиваем.
  3. Постепенно вводим просеянную муку. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
  4. Форму смазываем растительным маслом и выливаем тесто. Бисквит в процессе выпекания подойдет, поэтому тесто должно быть в половину объема формы.
  5. Выпекаем в духовке при 180 °С 35 минут.
  6. Бисквит разрезаем на 2 части и пропитываем коржи сиропом.
  7. Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком, добавляем цедру лимона и перемешиваем. Важно оставить немного крема для боков и украшения.
  8. Смазываем нижний корж кремом и накрываем верхним.
  9. Теперь смазываем кремом бока и верх десерта.
  10. Заготовку осторожно переворачиваем и, с помощью ситечка, посыпаем бока торта какао.
  11. Оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешочек с насадкой и украшаем по вкусу.
  12. Торт для влюбленных готов! Помещаем его на 5-8 часов в холодильник и можно праздновать или дарить.

Кстати, имея силиконовую формочку в виде сердца, можно приготовить торт на День святого Валентина в виде сердца по рецепту ниже.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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