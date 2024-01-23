Основной символ Дня святого Валентина – сердечки. Валентинки, поздравления, подарки… Это все будет.
Но почему бы не приготовить торт на День святого Валентина? Будьте уверены – этот замечательный торт в виде сердца удивит и порадует любимого человека.
Проверенный рецепт торта на 14 февраля – смотрите ниже.
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Торт на День святого Валентина – рецепт
Ингредиенты:
Для теста:
- яйца – 5 шт.
- мука – 175 г
- сахар – 240 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- цедра лимона – 2 ч. л.
Для пропитки коржей:
- сироп или ликер – по вкусу
Для крема:
- сливочное масло – 100 г
- вареная сгущенка – 200 г
- сок лимона – 2 ст. л.
Дополнительно:
- форма силиконовая в форме сердца
- напиток растворимый какао с сахаром – 2-3 ст. л.
- растительное масло – для смазывания формы
Как приготовить торт в виде сердца
- Для приготовления бисквита яйца с сахаром и ванильным сахаром взбиваем миксером в устойчивую пену.
- Добавляем цедру лимона и аккуратно снизу вверх перемешиваем.
- Постепенно вводим просеянную муку. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
- Форму смазываем растительным маслом и выливаем тесто. Бисквит в процессе выпекания подойдет, поэтому тесто должно быть в половину объема формы.
- Выпекаем в духовке при 180 °С 35 минут.
- Бисквит разрезаем на 2 части и пропитываем коржи сиропом.
- Для крема взбиваем размягченное сливочное масло со сгущенным молоком, добавляем цедру лимона и перемешиваем. Важно оставить немного крема для боков и украшения.
- Смазываем нижний корж кремом и накрываем верхним.
- Теперь смазываем кремом бока и верх десерта.
- Заготовку осторожно переворачиваем и, с помощью ситечка, посыпаем бока торта какао.
- Оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешочек с насадкой и украшаем по вкусу.
- Торт для влюбленных готов! Помещаем его на 5-8 часов в холодильник и можно праздновать или дарить.
Кстати, имея силиконовую формочку в виде сердца, можно приготовить торт на День святого Валентина в виде сердца по рецепту ниже.
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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.