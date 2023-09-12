Червоний оксамит – популярний, смачний та ефектний торт. Цей десерт є родзинкою будь-якого свята, особливо, коли йдеться про день народження. Адже саме він здатен прикрасити собою будь-яке святкове застілля. Як приготувати червоний оксамит в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Червоний оксамит: рецепт приготування
Інгредієнти:
- 2,5 скл борошна;
- 1,5 скл цукру;
- 1,5 скл олії;
- 1 скл кефіру;
- 2 яйця;
- 1 ч. л какао-порошку;
- 1 ст. л гелевого харчового барвника;
- 1 ч. л харчової соди;
- 1 ч. л оцту;
- 0,5 ч. л солі;
- ванілін до смаку;
- 450 г вершкового сиру;
- 225 г вершкового масла;
- 4 ст. л цукрової пудри.
Спосіб приготування:
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- У глибоку миску просійте какао та борошно, потім туди ж додайте цукор, сіль, соду та ванілін. Все перемішайте.
- Візьміть ще одну миску, вбийте туди яйця, влийте частину кефіру, нагрітого до кімнатної температури, й олію.
- У кефір, що залишився, введіть гелевий барвник і перемішайте.
- Кефір із барвником вилийте до решти рідких інгредієнтів, додайте туди оцет та ванільний екстракт (якщо використовується).
- Все добре перемішайте та вилийте в миску з сухими інгредієнтами, знову все перемішайте до однорідної маси.
- Дно форми вистеліть пергаментом або фольгою, змащеною олією. Кожен корж випікайте у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, по 30 хвилин.
- Готові коржі остудіть. Якщо корж цілісний, то розріжте втричі вздовж.
- Поки коржі остигають, сир і масло викладіть в миску, просійте туди ж цукрову пудру і все збийте міксером на високих обертах доти, поки маса не стане пишною і світлою.
- Коржі, верх та боки торта добре промастіть кремом. Прикрашайте верх на свій розсуд. Наприклад, ягодами, залишками крему та іншим декором.