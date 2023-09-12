Червоний оксамит – популярний, смачний та ефектний торт. Цей десерт є родзинкою будь-якого свята, особливо, коли йдеться про день народження. Адже саме він здатен прикрасити собою будь-яке святкове застілля. Як приготувати червоний оксамит в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Червоний оксамит: рецепт приготування

Інгредієнти:

2,5 скл борошна;

1,5 скл цукру;

1,5 скл олії;

1 скл кефіру;

2 яйця;

1 ч. л какао-порошку;

1 ст. л гелевого харчового барвника;

1 ч. л харчової соди;

1 ч. л оцту;

0,5 ч. л солі;

ванілін до смаку;

450 г вершкового сиру;

225 г вершкового масла;

4 ст. л цукрової пудри.

Спосіб приготування:

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