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Їжа

Червоний оксамит: рецепт приготування покроково

12 Вересня 2023, 17:49
Анна Голішевська редакторка стрічки
Червоний оксамит: рецепт приготування покроково
Джерело: Unsplash

Червоний оксамит – популярний, смачний та ефектний торт. Цей десерт є родзинкою будь-якого свята, особливо, коли йдеться про день народження. Адже саме він здатен прикрасити собою будь-яке святкове застілля. Як приготувати червоний оксамит в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Червоний оксамит: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • 2,5 скл борошна;
  • 1,5 скл цукру;
  • 1,5 скл олії;
  • 1 скл кефіру;
  • 2 яйця;
  • 1 ч. л какао-порошку;
  • 1 ст. л гелевого харчового барвника;
  • 1 ч. л харчової соди;
  • 1 ч. л оцту;
  • 0,5 ч. л солі;
  • ванілін до смаку;
  • 450 г вершкового сиру;
  • 225 г вершкового масла;
  • 4 ст. л цукрової пудри.

Спосіб приготування:

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  1. У глибоку миску просійте какао та борошно, потім туди ж додайте цукор, сіль, соду та ванілін. Все перемішайте.
  2. Візьміть ще одну миску, вбийте туди яйця, влийте частину кефіру, нагрітого до кімнатної температури, й олію.
  3. У кефір, що залишився, введіть гелевий барвник і перемішайте.
  4. Кефір із барвником вилийте до решти рідких інгредієнтів, додайте туди оцет та ванільний екстракт (якщо використовується).
  5. Все добре перемішайте та вилийте в миску з сухими інгредієнтами, знову все перемішайте до однорідної маси.
  6. Дно форми вистеліть пергаментом або фольгою, змащеною олією. Кожен корж випікайте у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, по 30 хвилин.
  7. Готові коржі остудіть. Якщо корж цілісний, то розріжте втричі вздовж.
  8. Поки коржі остигають, сир і масло викладіть в миску, просійте туди ж цукрову пудру і все збийте міксером на високих обертах доти, поки маса не стане пишною і світлою.
  9. Коржі, верх та боки торта добре промастіть кремом. Прикрашайте верх на свій розсуд. Наприклад, ягодами, залишками крему та іншим декором.
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