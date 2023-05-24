Чизкейк – традиційний десерт американської кухні, який став популярним у всьому світі. Якщо ви фанат сирних десертів, чизкейк точно підкорить ваше серце.

Факти ICTV підготували для вас ідеальний рецепт полуничного чизкейка, який не потрібно випікати.

Необхідні інгредієнти

Щоб приготувати полуничний чизкейк в домашніх умовах, вам знадобиться:

Пісочне печиво – 250 г;

Вершкове масло – 100 г;

Домашній сир – 500 г;

Цукор – 200 г;

Вершки – 300 мл;

Лимонний сік – 1 ч. л.;

Ванілін – на ваш смак;

Свіжа полуниця – 300 г;

Желатин – 20 г;

Свіжа м’ята – 30 г.

Приготування

Спершу підготуйте основу для сирного десерту: подрібніть пісочне печиво на крихту, додайте м’яке вершкове масло та добре перетріть масу руками.

Коли основа для чизкейка стане однорідною, застеліть дно та стінки форми пергаментом і викладіть отриману масу рівномірним шаром. Не забувайте про бортики. Для розгладжування печива можна використати ложку чи чашку.

Тепер розпочинайте приготування начинки: домашній сир змішайте з цукром, вершками та ваніліном.

Желатин залийте водою та дайте йому набухнути. Водночас ретельно помийте свіжу полуницю та наріжте кожну на половинки. Після цього викладіть нарізану полуницю на корж із печива.

У сирну масу додайте готовий желатин і ретельно перемішайте. Вилийте сирну масу на полуницю та поставте десерт в холодильник на дві-три години. Якщо після закінчення часу чизкейк буде ще не готовий, залиште його в холодильнику на кілька годин.

Перед подачею прикрасьте чизкейк свіжою полуницею та листочками м’яти. Смачного!