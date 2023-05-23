Панкейки – це досить товсті млинці невеликого розміру, які готують на сухій сковороді. Найчастіше їх поливають солодким сиропом, медом або прикрашають вершками.

Для того, щоб вони були ще пишнішими, їх можна приготувати на кефірі. Таким чином, вони виходять дуже ніжні, м’які, пористі та смачні. Панкейки на кефірі: покроковий рецепт приготування – читайте у матеріалі.

Панкейк на кефірі: рецепт покроково

Інгредієнти:

кефір – 0,5 л;

куряче яйце – 2 штуки;

цукор – 2 ст. л;

пшеничне борошно – 2,5 ст.;

ванільний цукор – до смаку;

сода – 1 ч. л;

розпушувач – 10 г;

олія – 100 мл.

Спосіб приготування: