Панкейки – це досить товсті млинці невеликого розміру, які готують на сухій сковороді. Найчастіше їх поливають солодким сиропом, медом або прикрашають вершками.
Для того, щоб вони були ще пишнішими, їх можна приготувати на кефірі. Таким чином, вони виходять дуже ніжні, м’які, пористі та смачні. Панкейки на кефірі: покроковий рецепт приготування – читайте у матеріалі.
Панкейк на кефірі: рецепт покроково
Інгредієнти:
- кефір – 0,5 л;
- куряче яйце – 2 штуки;
- цукор – 2 ст. л;
- пшеничне борошно – 2,5 ст.;
- ванільний цукор – до смаку;
- сода – 1 ч. л;
- розпушувач – 10 г;
- олія – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Насамперед налийте кефір в каструлю і поставте на плиту, увімкнувши маленький вогонь.
- Всипте туди соду. Як тільки кефір почне нагріватися, сода вступить з ним у реакцію і підніматиметься пишною піною.
- Після цього зніміть каструлю з вогню.
- Додайте туди яйця, цукор, ванілін і все збийте. Борошно підсипайте невеликими частинами та ретельно вимішуйте міксером.
- Рослинну олію вливайте в останню чергу, коли всі компоненти розчиняться в тісті.
- На розігріту сковороду, змащену олією, виливайте по неповній половині тіста і трохи розподіляйте по колу сковороди.
- Випікайте млинці на повільному вогні.
- Як тільки почнуть з’являтися бульбашки, які лопаються, млинець потрібно перевернути.
- Подавайте готові панкейки з медом та фруктами.
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