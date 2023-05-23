Панкейки – это довольно толстые сладкие блинчики небольшого размера, которые готовят на сухой сковороде. Чаще всего их выкладывают стопкой, поливают сладким сиропом, медом или украшают сливками.

Для того чтобы они были еще пышнее, их можно приготовить на кефире. Таким образом, они получаются очень нежные, мягкие, пористые и вкусные. Панкейки на кефире: пошаговый рецепт приготовления – читайте в материале.

Панкейк на кефире: рецепт пошагово

Ингредиенты:

кефир – 0, 5 л;

куриное яйцо – 2 штуки;

сахар – 2 ст. л.;

пшеничная мука – 2,5 ст.;

ванильный сахар – по вкусу;

сода – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 10 г;

растительное масло – 100 мл.

Способ приготовления: