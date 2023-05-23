Панкейки – это довольно толстые сладкие блинчики небольшого размера, которые готовят на сухой сковороде. Чаще всего их выкладывают стопкой, поливают сладким сиропом, медом или украшают сливками.
Для того чтобы они были еще пышнее, их можно приготовить на кефире. Таким образом, они получаются очень нежные, мягкие, пористые и вкусные. Панкейки на кефире: пошаговый рецепт приготовления – читайте в материале.
Панкейк на кефире: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- кефир – 0, 5 л;
- куриное яйцо – 2 штуки;
- сахар – 2 ст. л.;
- пшеничная мука – 2,5 ст.;
- ванильный сахар – по вкусу;
- сода – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – 10 г;
- растительное масло – 100 мл.
Способ приготовления:
- В первую очередь налейте кефир в кастрюлю и поставьте на плиту, включив маленький огонь.
- Всыпьте туда соду. Как только кефир начнет нагреваться, сода вступит с ним в реакцию, и подниматься пышной пеной.
- После этого снимите кастрюлю с огня.
- Добавьте туда яйца, сахар, ванилин и все взбейте. Муку подсыпайте небольшими частями и тщательно вымешивайте миксером.
- Растительное масло вливайте в последнюю очередь, когда все компоненты уже растворятся в тесте.
- На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выливайте по неполной половине теста и немного его распределяйте по кругу сковороды.
- Выпекайте блины на медленном огне.
- Как только начнут появляться лопающиеся пузырьки, блин нужно перевернуть.
- Подавайте готовые панкейки с медом и фруктами.
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