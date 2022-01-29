Как приготовить панкейки – пп-рецепт

Панкейки — популярный завтрак в США. В последнее время украинские семьи также стали часто его готовить. Однако блинчики нельзя назвать самой полезной и низкокалорийной пищей, они не подойдут тем, кто находится на диете или следит за фигурой.

Факты ICTV нашли рецепты пп-панкейков, потребление которых значительно не отобразится на весе и внешнем виде.

Шоколадно-овсяные панкейки

Ингредиенты

1 яйцо

80 г йогурта (кефира) небольшой жирности

40 г овсяных хлопьев

7 г какао

сода на кончике ножа

Приготовление

Яйцо вбить в тарелку, взбить его. Добавить йогурт и все хорошо перемешать. Высыпать овсяные хлопья, какао, соду. Перемешать все ингредиенты. Жарить на медленном огне под крышкой.

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Панкейки получаются несладкими, их можно есть с черным шоколадом, медом, ягодами или фруктами.

Панкейки с бананом и морковью

Ингредиенты

1 морковь

1 банан

2 яйца

70 г рисовой муки

Приготовление

Морковь помыть, почистить и натереть на мелкой терке. Банан почистить, раздавить ложкой и соединить с морковью. Взбить яйца, добавить пюре из моркови и банана, рисовую муку. Хорошо вымешать все ингредиенты. Жарить на мелком огне до готовности.

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После приготовления, чтобы блюдо было вкуснее, можно добавить мед.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты

3 яйца

160 г сахара (лучше мед или вообще не добавлять их)

400 г тыквенного пюре

300 г молока

300 г муки

2.5 ч. л. разрыхлителя

45 г сливочного масла

щепотка соли

Приготовление

500 г сырой почищенной тыквы порезать на кубики, выложить на противень и залить водой, чтобы покрыть тыкву на 1/3 и запекать при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Из готовой тыквы сделать пюре. Яйца взбить с сахаром, добавить пюре и перемешать. В полученную массу добавить растопленное масло, молоко и перемешать до однородности. Смешать муку, разрыхлитель и соль и добавить в тесто. Жарить на среднем огне, на сухой сковороде до образования пузырей, затем перевернуть и жарить еще с 30-40 секунд.

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Более низкокалорийными они будут, если убрать сахар, молоко заменить растительным, а муку – рисовой или овсяной.

Панкейки с маком

Ингредиенты

2 яйца

2 ст. л. рисовой муки

100 г мягкого сыра (рикота)

2 ч. л. мака

Приготовление

Отделить желтки от белков. Белки взбить до белой густой массы. Соединить сухие ингредиенты (муку, мак) с желтками и сыром. Вводить белки в два приема. Хорошо перемешать. Жарить на смазанной кокосовым маслом сковороде под крышкой.

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Готовые панкейки можно полить сиропом или медом.

Панкейки без сахара и молочки

Ингредиенты

200 мл кокосового молока

3 ст. л. меда

3 яйца

2 ст. л масла

130 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванилина

соль

Приготовление

Отделить желтки от белков, к желткам добавить соль на кончике ножа, мед, хорошо взбить, добавить молоко. Взять муку, добавить разрыхлитель и ванилин. Все это просеять в миску с желтками, молоком и медом. Перемешать до однородной массы. Белки взбить, пока они не загустеют в плотную белую пенку. Очень осторожно ввести взбитые белки в тесто лопаткой. Вылить масло в смесь, осторожно перемешивая. Пожарить блины на разогретой сковороде.

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В целом людям, которые хотят похудеть, нужно отказаться от такого завтрака или же употреблять его очень редко. При приготовлении пп-панкейков нужно добавлять минимум муки, сахара, молока и стараться заменить их на более низкокалорийные аналоги – рисовую или овсяную муку, мед, фрукты, растительную молочку.

Во время готовки лучше не использовать масло, это лишь добавит калорийности блюду.

Также нужно быть осторожными с добавками. Даже панкейки, приготовленные из низкокалорийных продуктов, принесут вред фигуре, если злоупотреблять добавками – сиропами, шоколадом, медом, фруктами или ягодами.

Секреты идеальных панкейков