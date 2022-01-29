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Как приготовить панкейки – пп-рецепт

29 января 2022, 09:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
панкейки

Панкейки — популярный завтрак в США. В последнее время украинские семьи также стали часто его готовить. Однако блинчики нельзя назвать самой полезной и низкокалорийной пищей, они не подойдут тем, кто находится на диете или следит за фигурой.

Факты ICTV нашли рецепты пп-панкейков, потребление которых значительно не отобразится на весе и внешнем виде.

Шоколадно-овсяные панкейки

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 80 г йогурта (кефира) небольшой жирности
  • 40 г овсяных хлопьев
  • 7 г какао
  • сода на кончике ножа

Приготовление

  1. Яйцо вбить в тарелку, взбить его.
  2. Добавить йогурт и все хорошо перемешать.
  3. Высыпать овсяные хлопья, какао, соду.
  4. Перемешать все ингредиенты.
  5. Жарить на медленном огне под крышкой.

 

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Публикация от РЕЦЕПТЫ|стройность без диет (@iriska.foodblog)

Панкейки получаются несладкими, их можно есть с черным шоколадом, медом, ягодами или фруктами.

Панкейки с бананом и морковью

Ингредиенты

  • 1 морковь
  • 1 банан
  • 2 яйца
  • 70 г рисовой муки
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Приготовление

  1. Морковь помыть, почистить и натереть на мелкой терке.
  2. Банан почистить, раздавить ложкой и соединить с морковью.
  3. Взбить яйца, добавить пюре из моркови и банана, рисовую муку.
  4. Хорошо вымешать все ингредиенты.
  5. Жарить на мелком огне до готовности.

 

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Публикация от Оля Добрій (@_dreamer_wild)

После приготовления, чтобы блюдо было вкуснее, можно добавить мед.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 160 г сахара (лучше мед или вообще не добавлять их)
  • 400 г тыквенного пюре
  • 300 г молока
  • 300 г муки
  • 2.5 ч. л. разрыхлителя
  • 45 г сливочного масла
  • щепотка соли

Приготовление

  1. 500 г сырой почищенной тыквы порезать на кубики, выложить на противень и залить водой, чтобы покрыть тыкву на 1/3 и запекать при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Из готовой тыквы сделать пюре.
  2. Яйца взбить с сахаром, добавить пюре и перемешать.
  3. В полученную массу добавить растопленное масло, молоко и перемешать до однородности.
  4. Смешать муку, разрыхлитель и соль и добавить в тесто.
  5. Жарить на среднем огне, на сухой сковороде до образования пузырей, затем перевернуть и жарить еще с 30-40 секунд.

 

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Публикация от Марічка Нижник (@maryns_cakes)

Более низкокалорийными они будут, если убрать сахар, молоко заменить растительным, а муку – рисовой или овсяной.

Панкейки с маком

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. рисовой муки
  • 100 г мягкого сыра (рикота)
  • 2 ч. л. мака
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Приготовление

  1. Отделить желтки от белков. Белки взбить до белой густой массы.
  2. Соединить сухие ингредиенты (муку, мак) с желтками и сыром.
  3. Вводить белки в два приема.
  4. Хорошо перемешать.
  5. Жарить на смазанной кокосовым маслом сковороде под крышкой.

 

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Публикация от Оlha Baidakova•про будні мами• (@olha_baidakova)

Готовые панкейки можно полить сиропом или медом.

Панкейки без сахара и молочки

Ингредиенты

  • 200 мл кокосового молока
  • 3 ст. л. меда
  • 3 яйца
  • 2 ст. л масла
  • 130 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванилина
  • соль

Приготовление

  1. Отделить желтки от белков, к желткам добавить соль на кончике ножа, мед, хорошо взбить, добавить молоко.
  2. Взять муку, добавить разрыхлитель и ванилин.
  3. Все это просеять в миску с желтками, молоком и медом. Перемешать до однородной массы.
  4. Белки взбить, пока они не загустеют в плотную белую пенку.
  5. Очень осторожно ввести взбитые белки в тесто лопаткой.
  6. Вылить масло в смесь, осторожно перемешивая.
  7. Пожарить блины на разогретой сковороде.

 

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Публикация от Julia •Photo•SMM (@ya.yamkova)

В целом людям, которые хотят похудеть, нужно отказаться от такого завтрака или же употреблять его очень редко. При приготовлении пп-панкейков нужно добавлять минимум муки, сахара, молока и стараться заменить их на более низкокалорийные аналоги – рисовую или овсяную муку, мед, фрукты, растительную молочку.

Во время готовки лучше не использовать масло, это лишь добавит калорийности блюду.

Также нужно быть осторожными с добавками. Даже панкейки, приготовленные из низкокалорийных продуктов, принесут вред фигуре, если злоупотреблять добавками – сиропами, шоколадом, медом, фруктами или ягодами.

Секреты идеальных панкейков

  1. Во время готовки использовать только качественные продукты.
  2. Точно следовать рецепту.
  3. Если все же использовать масло для жарки, то нужно регулярно его менять, чтобы блинчики не имели горелый привкус.
  4. После жарки на масле промокнуть панкейки бумажным полотенцем, это поможет убрать лишний жир.
  5. Не злоупотреблять сладкими добавками.

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