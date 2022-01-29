Как приготовить панкейки – пп-рецепт

Панкейки — популярный завтрак в США. В последнее время украинские семьи также стали часто его готовить. Однако блинчики нельзя назвать самой полезной и низкокалорийной пищей, они не подойдут тем, кто находится на диете или следит за фигурой.
Факты ICTV нашли рецепты пп-панкейков, потребление которых значительно не отобразится на весе и внешнем виде.
Шоколадно-овсяные панкейки
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 80 г йогурта (кефира) небольшой жирности
- 40 г овсяных хлопьев
- 7 г какао
- сода на кончике ножа
Приготовление
- Яйцо вбить в тарелку, взбить его.
- Добавить йогурт и все хорошо перемешать.
- Высыпать овсяные хлопья, какао, соду.
- Перемешать все ингредиенты.
- Жарить на медленном огне под крышкой.
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Панкейки получаются несладкими, их можно есть с черным шоколадом, медом, ягодами или фруктами.
Панкейки с бананом и морковью
Ингредиенты
- 1 морковь
- 1 банан
- 2 яйца
- 70 г рисовой муки
Приготовление
- Морковь помыть, почистить и натереть на мелкой терке.
- Банан почистить, раздавить ложкой и соединить с морковью.
- Взбить яйца, добавить пюре из моркови и банана, рисовую муку.
- Хорошо вымешать все ингредиенты.
- Жарить на мелком огне до готовности.
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После приготовления, чтобы блюдо было вкуснее, можно добавить мед.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты
- 3 яйца
- 160 г сахара (лучше мед или вообще не добавлять их)
- 400 г тыквенного пюре
- 300 г молока
- 300 г муки
- 2.5 ч. л. разрыхлителя
- 45 г сливочного масла
- щепотка соли
Приготовление
- 500 г сырой почищенной тыквы порезать на кубики, выложить на противень и залить водой, чтобы покрыть тыкву на 1/3 и запекать при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Из готовой тыквы сделать пюре.
- Яйца взбить с сахаром, добавить пюре и перемешать.
- В полученную массу добавить растопленное масло, молоко и перемешать до однородности.
- Смешать муку, разрыхлитель и соль и добавить в тесто.
- Жарить на среднем огне, на сухой сковороде до образования пузырей, затем перевернуть и жарить еще с 30-40 секунд.
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Более низкокалорийными они будут, если убрать сахар, молоко заменить растительным, а муку – рисовой или овсяной.
Панкейки с маком
Ингредиенты
- 2 яйца
- 2 ст. л. рисовой муки
- 100 г мягкого сыра (рикота)
- 2 ч. л. мака
Приготовление
- Отделить желтки от белков. Белки взбить до белой густой массы.
- Соединить сухие ингредиенты (муку, мак) с желтками и сыром.
- Вводить белки в два приема.
- Хорошо перемешать.
- Жарить на смазанной кокосовым маслом сковороде под крышкой.
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Готовые панкейки можно полить сиропом или медом.
Панкейки без сахара и молочки
Ингредиенты
- 200 мл кокосового молока
- 3 ст. л. меда
- 3 яйца
- 2 ст. л масла
- 130 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванилина
- соль
Приготовление
- Отделить желтки от белков, к желткам добавить соль на кончике ножа, мед, хорошо взбить, добавить молоко.
- Взять муку, добавить разрыхлитель и ванилин.
- Все это просеять в миску с желтками, молоком и медом. Перемешать до однородной массы.
- Белки взбить, пока они не загустеют в плотную белую пенку.
- Очень осторожно ввести взбитые белки в тесто лопаткой.
- Вылить масло в смесь, осторожно перемешивая.
- Пожарить блины на разогретой сковороде.
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В целом людям, которые хотят похудеть, нужно отказаться от такого завтрака или же употреблять его очень редко. При приготовлении пп-панкейков нужно добавлять минимум муки, сахара, молока и стараться заменить их на более низкокалорийные аналоги – рисовую или овсяную муку, мед, фрукты, растительную молочку.
Во время готовки лучше не использовать масло, это лишь добавит калорийности блюду.
Также нужно быть осторожными с добавками. Даже панкейки, приготовленные из низкокалорийных продуктов, принесут вред фигуре, если злоупотреблять добавками – сиропами, шоколадом, медом, фруктами или ягодами.
Секреты идеальных панкейков
- Во время готовки использовать только качественные продукты.
- Точно следовать рецепту.
- Если все же использовать масло для жарки, то нужно регулярно его менять, чтобы блинчики не имели горелый привкус.
- После жарки на масле промокнуть панкейки бумажным полотенцем, это поможет убрать лишний жир.
- Не злоупотреблять сладкими добавками.