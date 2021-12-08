Постоянное желание есть сладости — это не проявление какого-то заболевания. Это скорее всего вредная привычка человека.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в своем видеоблоге.

— Если вы думаете, что тяга к сладкому – это симптом какой-то тайной болезни, то это большая — пребольшая ошибка. То есть, нет такой болезни, по крайней мере медицинская наука еще такой болезни не выявила, симптомом которой есть тяга к сладкому, — отметил он.

По словам врача, люди распространяют такие фейки в попытке объяснить себе, что их неуемное желание постоянно есть какие-то тортики и конфеты – это не потому, что они не хотят следить за своим здоровьем, а потому, что у них скрывается какая-то тайная болезнь, которая заставляет человека есть сладкое.

А на самом же деле постоянное желание есть сладкое — это проблема воспитания. Комаровский утверждает, что это просто плохая привычка, которая никак не может быть реализована в полном объеме. Человек может жить без дополнительного сахара.

Сейчас многие врачи в мире пришли к общему выводу, что сладкое – один из самых опасных “наркотиков”. Поэтому ситуация с зависимостью от сахара — это психологическая проблема. Комаровский советует ограничивать количество потребленных сладостей, чтобы не вызвать ухудшение общего состояния организма.

Кроме того, вредные конфеты и торты можно заменить на полезные сладости. Так, самостоятельно можно сделать вкусности, которые будут без сахара, ведь вкус конфет обеспечивает фруктоза. Также там будут витамины, потому что ингредиенты сладостей — это сухофрукты и орехи. Рецепт полезных конфет можно узнать в нашем материале.

Источник: Евгений Комаровский