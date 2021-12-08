Постійне бажання їсти солодощі – це не прояв якогось захворювання. Це скоріш за все шкідлива звичка людини.

Про це розповів лікар Євген Комаровський у своєму відеоблозі.

– Якщо ви думаєте, що тяга до солодкого – це симптом якоїсь таємної хвороби, то це велика-превелика помилка. Тобто, немає такої хвороби, принаймні медична наука ще такої хвороби не виявила, симптомом якої є тяга до солодкого, – зазначив він.

За словами лікаря, люди поширюють такі фейки у спробі пояснити собі, що їхнє невгамовне бажання постійно їсти якісь тортики та цукерки – це не тому, що вони не хочуть стежити за своїм здоров’ям, а тому, що у них ховається якась таємна хвороба, яка змушує людину їсти солодке.

А насправді ж постійне бажання їсти солодке – це проблема виховання. Комаровський стверджує, що це просто погана звичка, яка ніяк не може бути реалізована у повному обсязі. Людина може жити без додаткового цукру.

Зараз багато лікарів у світі дійшли спільного висновку, що солодке – один з найнебезпечніших “наркотиків”. Тому ситуація із залежністю від цукру – це психологічна проблема. Комаровський радить обмежувати кількість спожитих солодощів, щоб не спричинити погіршення загального стану організму.

Крім того, шкідливі цукерки та торти можна замінити на корисні солодощі. Так, самостійно можна зробити смаколики, які будуть без цукру, адже смак цукерок забезпечує фруктоза. Також там будуть вітаміни, бо інгредієнти солодощів – це сухофрукти та горіхи. Рецепт корисних цукерок можна дізнатися у нашому матеріалі.

Джерело: Євген Комаровський