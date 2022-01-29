Панкейки – популярний сніданок у США. Останнім часом українські сім’ї також часто його готують. Однак млинці не можна назвати найкориснішою і низькокалорійною стравою, вони не підійдуть тим, хто перебуває на дієті або стежить за фігурою.

Факти ICTV знайшли рецепти панкейків, споживання яких не дуже відобразиться на вазі та зовнішньому вигляді.

Шоколадно-вівсяні панкейки

Інгредієнти

1 яйце

80 г йогурту (кефіру) невеликої жирності

40 г вівсяних пластівців

7 г какао

сода на кінчику ножа

Приготування

Яйце вбити в тарілку, збити його. Додати йогурт і добре перемішати. Висипати вівсяні пластівці, какао, соду. Перемішати усі інгредієнти. Смажити на повільному вогні під кришкою.

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Панкейки виходять несолодкими, їх можна їсти із чорним шоколадом, медом, ягодами чи фруктами.

Панкейки з бананом та морквою

Інгредієнти

1 морква

1 банан

2 яйця

70 г рисового борошна

Приготування

Моркву помити, почистити та натерти на дрібній тертці. Банан почистити, роздавити ложкою та з’єднати з морквою. Збити яйця, додати пюре з моркви та банана, рисове борошно. Добре вимішати усі інгредієнти. Смажити на маленькому вогні до готовності.

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Після приготування, щоб страва була смачнішою, можна додати мед.

Гарбузові панкейки

Інгредієнти

3 яйця

160 г цукру (краще мед або взагалі не додавати їх)

400 г гарбузового пюре

300 г молока

300 г борошна

2,5 ч. л. розпушувача

45 г вершкового масла

дрібка солі

Приготування

500 г сирого почищеного гарбуза порізати на кубики, викласти на лист і залити водою, щоб покрити гарбуз на 1/3 і запікати за температури 180 градусів протягом 25 хвилин. З готового гарбуза зробити пюре. Яйця збити із цукром, додати пюре і перемішати. В отриману масу додати розтоплене масло, молоко і перемішати до однорідності. Змішати борошно, розпушувач і сіль та додати в тісто. Смажити на середньому вогні, на сухій сковороді до утворення бульбашок, потім перевернути і смажити ще 30-40 секунд.

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Низькокалорійними вони будуть, якщо прибрати цукор, молоко замінити рослинним, а борошно – рисовим або вівсяним.

Панкейки з маком

Інгредієнти

2 яйця

2 ст. л. рисового борошна

100 г м’якого сиру (рікоти)

2 ч. л. маку

Приготування

Відокремити жовтки від білків. Білки збити до білої маси. З’єднати сухі інгредієнти (борошно, мак) із жовтками та сиром. Вводити білки у два прийоми. Добре перемішати. Смажити на змащеній кокосовою олією сковороді під кришкою.

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Готові панкейки можна полити сиропом чи медом.

Панкейки без цукру та молочки

Інгредієнти

200 мл кокосового молока

3 ст. л. меду

3 яйця

2 ст. л олії

130 г борошна

2 ч. л. розпушувача

1 ч. л. ваніліну

сіль

Приготування

Відокремити жовтки від білків, до жовтків додати сіль на кінчику ножа, мед, добре збити, додати молоко. Взяти борошно, додати розпушувач та ванілін. Все це просіяти в миску з жовтками, молоком та медом. Перемішати до однорідної маси. Білки збити, поки вони не загуснуть у щільну білу пінку. Дуже обережно ввести збиті білки в тісто лопаткою. Вилити олію в суміш, обережно перемішуючи. Смажити млинці на розігрітій сковороді.

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Загалом людям, які хочуть схуднути, потрібно відмовитися від такого сніданку або вживати його дуже рідко. Під час приготування панкейків потрібно додавати мінімальну кількість борошна, цукру, молока і намагатися замінити їх на низькокалорійні аналоги – рисове або вівсяне борошно, мед, фрукти, рослинну молочку.

Під час приготування краще не використовувати олію, це лише додасть калорійності страві.

Також потрібно бути обережними із добавками. Навіть панкейки, приготовані з низькокалорійних продуктів, завдадуть шкоди фігурі, якщо зловживати добавками – сиропами, шоколадом, медом, фруктами чи ягодами.

Секрети ідеальних панкейків