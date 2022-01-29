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Як приготувати панкейки – рецепт

29 Січня 2022, 09:57
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
панкейки

Панкейки – популярний сніданок у США. Останнім часом українські сім’ї також часто його готують. Однак млинці не можна назвати найкориснішою і низькокалорійною стравою, вони не підійдуть тим, хто перебуває на дієті або стежить за фігурою.

Факти ICTV знайшли рецепти панкейків, споживання яких не дуже відобразиться на вазі та зовнішньому вигляді.

Шоколадно-вівсяні панкейки

Інгредієнти

  • 1 яйце
  • 80 г йогурту (кефіру) невеликої жирності
  • 40 г вівсяних пластівців
  • 7 г какао
  • сода на кінчику ножа

Приготування

  1. Яйце вбити в тарілку, збити його.
  2. Додати йогурт і добре перемішати.
  3. Висипати вівсяні пластівці, какао, соду.
  4. Перемішати усі інгредієнти.
  5. Смажити на повільному вогні під кришкою.

 

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Публикация от РЕЦЕПТЫ|стройность без диет (@iriska.foodblog)

Панкейки виходять несолодкими, їх можна їсти із чорним шоколадом, медом, ягодами чи фруктами.

Панкейки з бананом та морквою

Інгредієнти

  • 1 морква
  • 1 банан
  • 2 яйця
  • 70 г рисового борошна
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Приготування

  1. Моркву помити, почистити та натерти на дрібній тертці.
  2. Банан почистити, роздавити ложкою та з’єднати з морквою.
  3. Збити яйця, додати пюре з моркви та банана, рисове борошно.
  4. Добре вимішати усі інгредієнти.
  5. Смажити на маленькому вогні до готовності.

 

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Після приготування, щоб страва була смачнішою, можна додати мед.

Гарбузові панкейки

Інгредієнти

  • 3 яйця
  • 160 г цукру (краще мед або взагалі не додавати їх)
  • 400 г гарбузового пюре
  • 300 г молока
  • 300 г борошна
  • 2,5 ч. л. розпушувача
  • 45 г вершкового масла
  • дрібка солі

Приготування

  1. 500 г сирого почищеного гарбуза порізати на кубики, викласти на лист і залити водою, щоб покрити гарбуз на 1/3 і запікати за температури 180 градусів протягом 25 хвилин. З готового гарбуза зробити пюре.
  2. Яйця збити із цукром, додати пюре і перемішати.
  3. В отриману масу додати розтоплене масло, молоко і перемішати до однорідності.
  4. Змішати борошно, розпушувач і сіль та додати в тісто.
  5. Смажити на середньому вогні, на сухій сковороді до утворення бульбашок, потім перевернути і смажити ще 30-40 секунд.

 

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Низькокалорійними вони будуть, якщо прибрати цукор, молоко замінити рослинним, а борошно – рисовим або вівсяним.

Панкейки з маком

Інгредієнти

  • 2 яйця
  • 2 ст. л. рисового борошна
  • 100 г м’якого сиру (рікоти)
  • 2 ч. л. маку
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Приготування

  1. Відокремити жовтки від білків. Білки збити до білої маси.
  2. З’єднати сухі інгредієнти (борошно, мак) із жовтками та сиром.
  3. Вводити білки у два прийоми.
  4. Добре перемішати.
  5. Смажити на змащеній кокосовою олією сковороді під кришкою.

 

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Готові панкейки можна полити сиропом чи медом.

Панкейки без цукру та молочки

Інгредієнти

  • 200 мл кокосового молока
  • 3 ст. л. меду
  • 3 яйця
  • 2 ст. л олії
  • 130 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. ваніліну
  • сіль

Приготування

  1. Відокремити жовтки від білків, до жовтків додати сіль на кінчику ножа, мед, добре збити, додати молоко.
  2. Взяти борошно, додати розпушувач та ванілін.
  3. Все це просіяти в миску з жовтками, молоком та медом. Перемішати до однорідної маси.
  4. Білки збити, поки вони не загуснуть у щільну білу пінку.
  5. Дуже обережно ввести збиті білки в тісто лопаткою.
  6. Вилити олію в суміш, обережно перемішуючи.
  7. Смажити млинці на розігрітій сковороді.

 

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Загалом людям, які хочуть схуднути, потрібно відмовитися від такого сніданку або вживати його дуже рідко. Під час приготування панкейків потрібно додавати мінімальну кількість борошна, цукру, молока і намагатися замінити їх на низькокалорійні аналоги – рисове або вівсяне борошно, мед, фрукти, рослинну молочку.

Під час приготування краще не використовувати олію, це лише додасть калорійності страві.

Також потрібно бути обережними із добавками. Навіть панкейки, приготовані з низькокалорійних продуктів, завдадуть шкоди фігурі, якщо зловживати добавками – сиропами, шоколадом, медом, фруктами чи ягодами.

Секрети ідеальних панкейків

  1. Під час приготування використовувати тільки якісні продукти.
  2. Готувати за рецептом.
  3. Якщо все ж таки використовувати олію для смаження, то потрібно регулярно її змінювати, щоб млинці не мали горілого присмаку.
  4. Після смаження на олії промокнути панкейки паперовим рушником, це допоможе забрати зайвий жир.
  5. Не зловживати солодкими добавками.

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