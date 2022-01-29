Панкейки – популярний сніданок у США. Останнім часом українські сім’ї також часто його готують. Однак млинці не можна назвати найкориснішою і низькокалорійною стравою, вони не підійдуть тим, хто перебуває на дієті або стежить за фігурою.
Факти ICTV знайшли рецепти панкейків, споживання яких не дуже відобразиться на вазі та зовнішньому вигляді.
Шоколадно-вівсяні панкейки
Інгредієнти
- 1 яйце
- 80 г йогурту (кефіру) невеликої жирності
- 40 г вівсяних пластівців
- 7 г какао
- сода на кінчику ножа
Приготування
- Яйце вбити в тарілку, збити його.
- Додати йогурт і добре перемішати.
- Висипати вівсяні пластівці, какао, соду.
- Перемішати усі інгредієнти.
- Смажити на повільному вогні під кришкою.
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Панкейки виходять несолодкими, їх можна їсти із чорним шоколадом, медом, ягодами чи фруктами.
Панкейки з бананом та морквою
Інгредієнти
- 1 морква
- 1 банан
- 2 яйця
- 70 г рисового борошна
Приготування
- Моркву помити, почистити та натерти на дрібній тертці.
- Банан почистити, роздавити ложкою та з’єднати з морквою.
- Збити яйця, додати пюре з моркви та банана, рисове борошно.
- Добре вимішати усі інгредієнти.
- Смажити на маленькому вогні до готовності.
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Після приготування, щоб страва була смачнішою, можна додати мед.
Гарбузові панкейки
Інгредієнти
- 3 яйця
- 160 г цукру (краще мед або взагалі не додавати їх)
- 400 г гарбузового пюре
- 300 г молока
- 300 г борошна
- 2,5 ч. л. розпушувача
- 45 г вершкового масла
- дрібка солі
Приготування
- 500 г сирого почищеного гарбуза порізати на кубики, викласти на лист і залити водою, щоб покрити гарбуз на 1/3 і запікати за температури 180 градусів протягом 25 хвилин. З готового гарбуза зробити пюре.
- Яйця збити із цукром, додати пюре і перемішати.
- В отриману масу додати розтоплене масло, молоко і перемішати до однорідності.
- Змішати борошно, розпушувач і сіль та додати в тісто.
- Смажити на середньому вогні, на сухій сковороді до утворення бульбашок, потім перевернути і смажити ще 30-40 секунд.
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Низькокалорійними вони будуть, якщо прибрати цукор, молоко замінити рослинним, а борошно – рисовим або вівсяним.
Панкейки з маком
Інгредієнти
- 2 яйця
- 2 ст. л. рисового борошна
- 100 г м’якого сиру (рікоти)
- 2 ч. л. маку
Приготування
- Відокремити жовтки від білків. Білки збити до білої маси.
- З’єднати сухі інгредієнти (борошно, мак) із жовтками та сиром.
- Вводити білки у два прийоми.
- Добре перемішати.
- Смажити на змащеній кокосовою олією сковороді під кришкою.
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Готові панкейки можна полити сиропом чи медом.
Панкейки без цукру та молочки
Інгредієнти
- 200 мл кокосового молока
- 3 ст. л. меду
- 3 яйця
- 2 ст. л олії
- 130 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. ваніліну
- сіль
Приготування
- Відокремити жовтки від білків, до жовтків додати сіль на кінчику ножа, мед, добре збити, додати молоко.
- Взяти борошно, додати розпушувач та ванілін.
- Все це просіяти в миску з жовтками, молоком та медом. Перемішати до однорідної маси.
- Білки збити, поки вони не загуснуть у щільну білу пінку.
- Дуже обережно ввести збиті білки в тісто лопаткою.
- Вилити олію в суміш, обережно перемішуючи.
- Смажити млинці на розігрітій сковороді.
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Загалом людям, які хочуть схуднути, потрібно відмовитися від такого сніданку або вживати його дуже рідко. Під час приготування панкейків потрібно додавати мінімальну кількість борошна, цукру, молока і намагатися замінити їх на низькокалорійні аналоги – рисове або вівсяне борошно, мед, фрукти, рослинну молочку.
Під час приготування краще не використовувати олію, це лише додасть калорійності страві.
Також потрібно бути обережними із добавками. Навіть панкейки, приготовані з низькокалорійних продуктів, завдадуть шкоди фігурі, якщо зловживати добавками – сиропами, шоколадом, медом, фруктами чи ягодами.
Секрети ідеальних панкейків
- Під час приготування використовувати тільки якісні продукти.
- Готувати за рецептом.
- Якщо все ж таки використовувати олію для смаження, то потрібно регулярно її змінювати, щоб млинці не мали горілого присмаку.
- Після смаження на олії промокнути панкейки паперовим рушником, це допоможе забрати зайвий жир.
- Не зловживати солодкими добавками.