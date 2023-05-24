Чизкейк — традиционный десерт американской кухни, ставший популярным во всем мире. Если вы поклонник сырных десертов, чизкейк точно покорит ваше сердце.

Факты ICTV подготовили для вас идеальный рецепт клубничного чизкейка, который не нужно выпекать.

Необходимые ингредиенты

Чтобы приготовить клубничный чизкейк в домашних условиях, вам понадобится:

Песочное печенье — 250 г;

Сливочное масло — 100 г;

Творог — 500 г;

Сахар — 200 г;

Сливки — 300 мл;

Лимонный сок — 1 ч. л.;

Ванилин — на ваш вкус;

Свежая клубника — 300 г;

Желатин — 20 г;

Свежая мята — 30 г.

Приготовление

Сначала подготовьте основу для творожного десерта: измельчите песочное печенье на крошку, добавьте мягкое сливочное масло и хорошо перетрите массу руками.

Когда основа для чизкейка станет однородной, застелите дно и стенки формы пергаментом и выложите полученную массу равномерным слоем. Не забывайте про бортики. Для разглаживания печенья можно использовать ложку или чашку.

Теперь начинайте приготовление начинки: домашний творог смешайте с сахаром, сливками и ванилином.

Желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Параллельно тщательно помойте свежую клубнику и нарежьте каждую на половинки. После этого выложите нарезанную клубнику на корж из печенья.

В творожную массу добавьте готовый желатин и тщательно перемешайте. Вылейте творожную массу на клубнику и отправьте десерт в холодильник на два-три часа. Если по истечению времени чизкейк будет не готов, оставьте его в холодильнике еще на несколько часов.

Перед подачей украсьте чизкейк свежей клубникой и листиками мяты. Приятного аппетита!