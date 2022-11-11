У сучасному світі важко здивувати нарощеними віями. Сьогодні тисячі жінок не уявляють свого життя без цієї beauty-процедури.

Натомість мода диктує свої правила, і нарощені вії потихеньку стають антитрендом. Ті жінки, які не мають можливості відвідати свого майстра та зняти вії, зіткнулися з проблемою.

Факти ICTV дізнавалися, як можна самостійно зняти нарощені вії та зробити це безпечно.

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Якими засобами знімати нарощені вії

Таку процедуру краще довірити професіоналу та відвідати майстра, який і клеїв вам вії. Якщо відвідати спеціаліста немає можливості, зняти вії можна вдома.

Лікарі офтальмологи та майстри по нарощенню вій не рекомендують самостійно знімати вії. Домашня процедура може нашкодити очам та зоні навколо них.

Якщо ви прийняли рішення знімати вії вдома, зробити це можна двома способами: професійними та народними засобами.

До професійних засобів можна віднести:

Дебондер — рідина, яка впорається з таким завданням без проблем. Однак цей засіб має різкий запах та може спричинити печіння повік. Перед застосуванням обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем. Гелевий ремувер — аналог першої рідини. Також має неприємний запах, однак його структура більш щільна. Така консистенція зменшує ризик потрапляння засобу в очі, тому краще використовувати його. Кремовий ремувер — засіб, який не має різкого запаху. Під час процедури пацієнти не мають неприємних відчуттів. За ефективністю засіб не поступається гелевому ремуверу і дебондеру. Найкраще підійде для домашнього зняття. Альбуцид — антибактеріальний препарат, який використовують для лікування запального процесу очей. Цей засіб чудово розчиняє смоли клею.

Ці засоби можна купити в будь-якому косметологічному салоні.

Щоби зняти вії в домашніх умовах, вам також знадобляться додаткові інструменти:

патчі;

розчинник;

пензлик для нанесення засобу;

пінцет;

дезінфекційний тонік.

Процедура зняття нарощених вій

Якщо ви нарощуєте вії не вперше, то знаєте, як діяти. Адже домашнє зняття не відрізняється від салонного.

Перед процедурою обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем та фахівцем, а також перевірте, чи не маєте ви алергічних реакцій на певні засоби.

На нижню повіку покладіть патч (у вигляді півмісяця). Також підійде розрізаний на дві рівні частини ватний диск. Заплющте очі, щоб засіб не потрапив. За допомогою пензлика нанесіть розчинний засіб на вії. Наносити потрібно ретельно та рівномірно. Краще попросіть когось вам допомогти. Почекайте, доки засіб почне діяти. Наприклад, ремувер тримають на віях близько 5 хв. Коли штучні вії почнуть осипатися, це означає, що розчин почав діяти. Тепер за допомогою пінцета видаліть усі штучні вії. Для цього їх потрібно захопити й обережно витягти у напрямку росту волосків. Важливо! Не можна виривати вії, якщо засіб не подіяв. Коли знімете усі вії, ретельно вимийте очі звичайною водою.

Лікар офтальмолог Олександра Ярига не радить знімати нарощені вії вдома, втім надала рекомендації, як доглядати за очима після домашньої процедури.

– Після процедури можна використати серветки Блефаклін та Теагель. Це велика та дуже хороша лінійка косметичних серветок. Вони додатково очищують повіки. Незважаючи на те, чи добре ви зняли вії чи ні, після процедури можна цими серветками обробити краю повік, – каже лікар.

Спеціальні серветки допоможуть розчинити залишки хімічних засобів та додатково очистять повіки.

Також Олександра Ярига радить додатково закапувати очі зволожуючими краплями.

Інші способи зняття

Зняти нарощенні вії можна також за допомогою дитячого крему. Річ у тім, що смола, яка присутня у клеї для накладання вій, легко розчиняється жирною емульсією, яка є в складі дитячого крему.

До речі, зняти штучні вії також допоможе касторова, кокосова, обліпихова, оливкова та соняшникова олії. Крім того, олія вважається найбезпечнішим засобом для такої процедури, проте не для всіх.

Лікар-офтальмолог радить перед процедурою відвідати лікаря або майстра, який нарощував вам вії.

– Знімати вії в домашніх умовах дуже небезпечна процедура. Ви не знаєте як вплине на вас той, чи інших компонент, – каже Ярига.

Щоби зняти вії за допомогою олії, необхідно:

Підігріти олію на водяній бані до комфортної температури. Нанести її на нарощені вії. Лягти спати з цією специфічною маскою, а зранку розчесати вії. Якщо відклеїлися не всі волоски, наступного вечора повторіть процедуру.

Як зняти нарощені вії в домашніх умовах кремом:

Нанесіть крем на ватну паличку та розподіліть його по лінії росту вій. Залиште засіб на 5-15 хв. Після цього зніміть залишки крему ватним диском, але не тріть очі. Ретельно вмийте обличчя, штучні вії мають відпасти. Якщо не вдалося позбутися усіх вій, повторіть процедуру.

Важливо, олія та крем не мають потрапляти в очі, це може викликати неприємні відчуття та опіки.

Чого не можна робити

Ярига зазначає, що в жодному разі не можна виривати штучні вії. Такий спосіб видалення не лише болісний, ви можете залишитися без своїх натуральних волосків.

Також заборонено використовувати гострі предмети. Ножиці, голки, ножі та пінцет не знімуть нарощені вії, а лише травмують вас.

Існує міф, що нарощенні відпадають під дією гарячого пару, проте такий метод не ефективний. Він, звісно, зруйнує компоненти клею, проте частково. Повністю позбутися клею ви не зможете.