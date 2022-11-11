В современном мире трудно удивить нарощенными ресницами. Сегодня тысячи женщин не представляют своей жизни без этой beauty-процедуры.

Зато мода диктует свои правила, и нарощенные ресницы потихоньку становятся антитрендом. Те женщины, которые не имеют возможности посетить своего мастера и снять ресницы, столкнулись с проблемой.

Факты ICTV узнавали, как можно самостоятельно снять нарощенные ресницы и сделать это безопасно.

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Какими средствами снимать нарощенные ресницы

Такую процедуру лучше доверить профессионалу и посетить мастера, который и клеил вам ресницы. Если посетить специалиста нет возможности, снять ресницы можно дома.

Врачи офтальмологи и мастера по наращиванию ресниц не рекомендуют самостоятельно их снимать. Домашняя процедура может навредить глазам и зоне вокруг них.

Если вы приняли решение снимать ресницы дома, сделать это можно двумя способами: профессиональными и народными средствами.

К профессиональным средствам можно отнести:

Дебондер — жидкость, которая справится с такой задачей без проблем. Однако это средство имеет резкий запах и может вызвать жжение век. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

— жидкость, которая справится с такой задачей без проблем. Однако это средство имеет резкий запах и может вызвать жжение век. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Гелевый ремувер — аналог первой жидкости. Также имеет неприятный запах, однако его структура более плотная. Такая консистенция уменьшает риск попадания средства в глаза, поэтому лучше использовать его.

— аналог первой жидкости. Также имеет неприятный запах, однако его структура более плотная. Такая консистенция уменьшает риск попадания средства в глаза, поэтому лучше использовать его. Кремовый ремувер — средство, не имеющее резкого запаха. Во время процедуры пациенты не имеют неприятных ощущений. По эффективности средство не уступает гелевому ремуверу и дебондеру. Лучше всего подойдет для домашнего снятия.

— средство, не имеющее резкого запаха. Во время процедуры пациенты не имеют неприятных ощущений. По эффективности средство не уступает гелевому ремуверу и дебондеру. Лучше всего подойдет для домашнего снятия. Альбуцид — антибактериальный препарат, который используют для лечения воспалительного процесса глаз. Это средство прекрасно растворяет смолы клея.

Эти средства можно купить в любом косметологическом салоне.

Чтобы снять ресницы в домашних условиях, вам также понадобятся дополнительные инструменты:

патчи;

растворитель;

кисточка для нанесения средства;

пинцет;

дезинфицирующий тоник.

Процедура снятия нарощенных ресниц

Если вы наращиваете ресницы не в первый раз, то знаете, как следует действовать. Ведь домашнее снятие не отличается от салонного.

Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом и специалистом, а также проверьте, нет ли у вас аллергических реакций на определенные средства.

На нижнее веко наложите патч (в виде полумесяца, специальный для ресниц). Также подойдет разрезанный на две равные части ватный диск. Закройте глаза, чтобы средство не туда попало. С помощью косточки нанесите раствор, растворяющий клей, на наращенные ресницы. Наносить нужно тщательно и равномерно. Лучше попросите кого-нибудь вам помочь. Подождите, пока средство начнет действовать. К примеру, ремувер держат на ресницах около 5 мин. Когда искусственные ресницы начнут осыпаться – раствор начал действовать. Теперь с помощью пинцета удалите все искусственные ресницы. Для этого их нужно захватить и осторожно вытащить в направлении роста волосков. Важно! Нельзя вырывать ресницы, если средство не подействовало, подождите еще. Когда снимете все ресницы, тщательно вымойте глаза обычной водой.

Врач офтальмолог Александра Ярыга не советует снимать нарощенные ресницы дома, впрочем предоставила рекомендации, как ухаживать за глазами после опасной домашней процедуры.

— После процедуры можно использовать салфетки Блефаклин и Теагель. Это большая и очень хорошая линейка косметических салфеток. Они дополнительно очищают веки. Несмотря на то, хорошо ли вы сняли ресницы или нет, после процедуры можно этими салфетками обработать края век, — говорит врач.

Специальные салфетки помогут растворить остатки химических средств и дополнительно очистят веки.

Также Александра Ярыга советует дополнительно закапывать глаза увлажняющими каплями.

Другие способы снятия

Снять наращенные ресницы можно также с помощью детского крема. Дело в том, что смола, присутствующая в клее для наложения ресниц, легко растворяется жирной эмульсией, которая есть в составе детского крема.

Кстати, снять искусственные ресницы поможет касторовое, кокосовое, облепиховое, оливковое и подсолнечное масло. Кроме того, растительное масло считается самым безопасным средством для такой процедуры, но не для всех.

Врач-офтальмолог советует перед процедурой посетить врача или мастера, который наращивал вам ресницы.

— Снимать ресницы в домашних условиях очень опасная процедура. Вы не знаете как повлияет на вас тот или иной компонент, — говорит Ярига.

Чтобы снять ресницы с помощью масла, необходимо:

Подогреть растительное масло на водяной бане до комфортной температуры. Нанести его на наращенные ресницы. Лечь спать с этой специфической маской, а утром расчесать ресницы. Если отклеились не все волоски, на следующий вечер повторите процедуру.

Как снять наращенные ресницы в домашних условиях:

Нанесите крем на ватную палочку и нанесите по линии роста ресниц. Оставьте средство на 5–15 мин. По истечении времени снимите остатки крема ватным диском, но глаза тереть нельзя. Тщательно умойте лицо, искусственные ресницы должны отпасть. Если не удалось избавиться от всех ресниц, повторите процедуру.

Важно, масло и крем не должны попадать в глаза, это может вызвать неприятные ощущения и ожоги.

Что нельзя делать

Ярига отмечает, что ни в коем случае нельзя вырывать искусственные ресницы. Такой способ удаления не только болезнен, вы можете остаться без своих натуральных волосков.

Также запрещено использовать острые предметы. Ножницы, иглы, ножи и пинцет не снимут наращенные ресницы, а только травмируют вас.

Существует миф, что наращивание отпадает под действием горячего пара, однако такой метод не эффективен. Он, безусловно, разрушит компоненты клея, однако отчасти. Полностью избавиться от клея вы не сможете.