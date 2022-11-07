Врачи часто говорят о том, что густая кровь опасна для здоровья. Из-за замедления кровотока может возникнуть кислородное голодание внутренних органов и тромбы.

Для того, чтобы предотвратить болезни из-за сгущения крови, ее можно разжижать.

Список продуктов, влияющих на разжижение крови, смотрите в нашем материале.

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Нутрициолог Леся Руда считает, что если у вас густая кровь, следует учесть, что продукты, богатые витамином К, делают ее еще гуще.

К продуктам, разжижающим кровь, относят: воду, черешню, вишню, инжир, гранат, виноград, клюкву, чернику, абрикос, сливу.

Такими свойствами также обладают следующие специи: яблочный уксус, имбирь, паприка, корица, куркума, орегано и мята.

Продукты, разжижающие кровь

Разжижению крови также способствуют продукты, содержащие таурин, нормализующий кровяное давление. Его много в морепродуктах и ​​в морской рыбе.

Жиры рыб способствуют не только разжижению крови, но и рассасыванию уже имеющихся тромбов. Врачи советуют есть рыбу не менее 3-4 раз в неделю. Предпочтение следует отдавать жирным сортам.

Следите, чтобы в продуктах питания содержался йод. Обязательно ешьте регулярно морскую капусту, ведь она уменьшает вязкость крови и увеличивает тонус сосудов.

Добавьте в рацион грецкие и миндальные орехи (по 1 ст.л. в день).

Употребление чеснока в пищу также уменьшает вязкость крови.

Включите в свой рацион дыню, грейпфрут, красный болгарский перец и помидоры.

Прекрасно разжижает кровь красное сухое вино. По бокалу вина в день с едой — отличное средство от сгущения крови.

Перец чили содержит витамины А и Е, калий и фолиевую кислоту, которые прекрасно разжижают кровь и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Пейте каждый день апельсиновый сок (не более 120 мл). Это — отличное средство для разжижения крови, а также источник витамина С. Только учтите, что апельсиновый сок противопоказан при язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью.

Корица и имбирь также хорошо разжижают кровь.

Продукты, сгущающие кровь: список