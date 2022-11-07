Врачи часто говорят о том, что густая кровь опасна для здоровья. Из-за замедления кровотока может возникнуть кислородное голодание внутренних органов и тромбы.
Для того, чтобы предотвратить болезни из-за сгущения крови, ее можно разжижать.
Список продуктов, влияющих на разжижение крови, смотрите в нашем материале.
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Нутрициолог Леся Руда считает, что если у вас густая кровь, следует учесть, что продукты, богатые витамином К, делают ее еще гуще.
К продуктам, разжижающим кровь, относят: воду, черешню, вишню, инжир, гранат, виноград, клюкву, чернику, абрикос, сливу.
Такими свойствами также обладают следующие специи: яблочный уксус, имбирь, паприка, корица, куркума, орегано и мята.
Продукты, разжижающие кровь
- Разжижению крови также способствуют продукты, содержащие таурин, нормализующий кровяное давление. Его много в морепродуктах и в морской рыбе.
- Жиры рыб способствуют не только разжижению крови, но и рассасыванию уже имеющихся тромбов. Врачи советуют есть рыбу не менее 3-4 раз в неделю. Предпочтение следует отдавать жирным сортам.
- Следите, чтобы в продуктах питания содержался йод. Обязательно ешьте регулярно морскую капусту, ведь она уменьшает вязкость крови и увеличивает тонус сосудов.
- Добавьте в рацион грецкие и миндальные орехи (по 1 ст.л. в день).
- Употребление чеснока в пищу также уменьшает вязкость крови.
- Включите в свой рацион дыню, грейпфрут, красный болгарский перец и помидоры.
- Прекрасно разжижает кровь красное сухое вино. По бокалу вина в день с едой — отличное средство от сгущения крови.
- Перец чили содержит витамины А и Е, калий и фолиевую кислоту, которые прекрасно разжижают кровь и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.
- Пейте каждый день апельсиновый сок (не более 120 мл). Это — отличное средство для разжижения крови, а также источник витамина С. Только учтите, что апельсиновый сок противопоказан при язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью.
- Корица и имбирь также хорошо разжижают кровь.
Продукты, сгущающие кровь: список
- Фастфуд;
- сладкие соки из магазина и лимонады;
- жареная пища и жирные продукты;
- гречка;
- бананы;
- свинина и сало;
- маргарин;
- молочные продукты с большим содержанием жирности;
- сосиски и колбасы;
- белый хлеб, выпечка и сдоба.