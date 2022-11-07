Лікарі часто говорять про те, що густа кров є небезпечною для здоров’я. Через уповільнення кровотоку може виникнути кисневе голодування внутрішніх органів і тромби.

Для того, щоб запобігти хворобам через згущення крові, її можна розріджувати.

Список продуктів, які впливають на розрідження крові — дивіться у нашому матеріалі.

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Нутриціолог Леся Руда вважає, що якщо у вас густа кров, слід врахувати, що продукти, багаті вітаміном К, роблять її ще густішою.

До продуктів, які розріджують кров, відносять: воду, черешню, вишню, інжир, гранат, виноград, журавлину, чорницю, абрикос, сливу.

Такі властивості також мають спеції: яблучний оцет, імбир, паприка, кориця, куркума, орегано та м’ята.

Продукти, які розріджують кров

Розрідженню крові також сприяють продукти, які містять таурин, який нормалізує кров’яний тиск. Його багато в морепродуктах і морській рибі.

Жири риб сприяють не тільки розрідженню крові, але і розсмоктуванню вже наявних тромбів. Лікарі радять їсти рибу не менше 3-4 разів на тиждень. Перевагу слід віддавати жирним сортам.

Слідкуйте, щоби в продуктах харчування містився йод. Обов’язково їжте регулярно морську капусту, вона зменшує в’язкість крові й підвищує тонус судин.

Додайте в раціон волоські й мигдальні горіхи (по 1 ст.л. на день). Вживання часнику в їжу зменшує в’язкість крові.

Включіть у свій раціон диню, грейпфрут, червоний болгарський перець і помідори.

Чудово розріджує кров червоне сухе вино. По келиху вина в день з їжею — чудовий засіб від згущення крові.

Перець чилі містить вітаміни А і Е, калій і фолієву кислоту, які чудово розріджують кров і запобігають серцево-судинним захворюванням.

Пийте щодня апельсиновий сік (не більше 120 мл). Це — чудовий засіб для розрідження крові, а також джерело вітаміну С. Тільки врахуйте, що апельсиновий сік протипоказаний при виразковій хворобі шлунка і гастриті з підвищеною кислотністю.

Кориця та імбир також добре розріджують кров.

Продукти, які загущують кров: список