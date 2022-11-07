Лікарі часто говорять про те, що густа кров є небезпечною для здоров’я. Через уповільнення кровотоку може виникнути кисневе голодування внутрішніх органів і тромби.
Для того, щоб запобігти хворобам через згущення крові, її можна розріджувати.
Список продуктів, які впливають на розрідження крові — дивіться у нашому матеріалі.
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Нутриціолог Леся Руда вважає, що якщо у вас густа кров, слід врахувати, що продукти, багаті вітаміном К, роблять її ще густішою.
До продуктів, які розріджують кров, відносять: воду, черешню, вишню, інжир, гранат, виноград, журавлину, чорницю, абрикос, сливу.
Такі властивості також мають спеції: яблучний оцет, імбир, паприка, кориця, куркума, орегано та м’ята.
Продукти, які розріджують кров
- Розрідженню крові також сприяють продукти, які містять таурин, який нормалізує кров’яний тиск. Його багато в морепродуктах і морській рибі.
- Жири риб сприяють не тільки розрідженню крові, але і розсмоктуванню вже наявних тромбів. Лікарі радять їсти рибу не менше 3-4 разів на тиждень. Перевагу слід віддавати жирним сортам.
- Слідкуйте, щоби в продуктах харчування містився йод. Обов’язково їжте регулярно морську капусту, вона зменшує в’язкість крові й підвищує тонус судин.
- Додайте в раціон волоські й мигдальні горіхи (по 1 ст.л. на день). Вживання часнику в їжу зменшує в’язкість крові.
- Включіть у свій раціон диню, грейпфрут, червоний болгарський перець і помідори.
- Чудово розріджує кров червоне сухе вино. По келиху вина в день з їжею — чудовий засіб від згущення крові.
- Перець чилі містить вітаміни А і Е, калій і фолієву кислоту, які чудово розріджують кров і запобігають серцево-судинним захворюванням.
- Пийте щодня апельсиновий сік (не більше 120 мл). Це — чудовий засіб для розрідження крові, а також джерело вітаміну С. Тільки врахуйте, що апельсиновий сік протипоказаний при виразковій хворобі шлунка і гастриті з підвищеною кислотністю.
- Кориця та імбир також добре розріджують кров.
Продукти, які загущують кров: список
- Фастфуд;
- солодкі соки з магазину та лимонади;
- смажена їжа та жирні продукти;
- гречка;
- банани;
- свинина та сало;
- маргарин;
- молочні продукти з великим вмістом жирності;
- сосиски та ковбаси;
- білий хліб, випічка та здоба.