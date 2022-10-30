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Не тільки спорт і медитація: продукти, які допоможуть знизити рівень стресу

30 Жовтня 2022, 10:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Не тільки спорт і медитація: продукти, які допоможуть знизити рівень стресу
Джерело: Depositphotos

Згідно з новим дослідженням команди вчених Центру взаємодії їжі та медицини в Ірландії, APC Microbiome Ireland, ферментовані продукти та клітковина можуть знизити рівень стресу.

– Механізми, що лежать в основі впливу дієти на психічне здоров’я, досі повністю не вивчені, – кажуть вчені.

Одним із пояснень, за їхніми словами, може бути зв’язок між мозком і мікробіомом – трильйонами бактерій, які живуть у нашому кишечнику.

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Щоб перевірити це, дослідники залучили 45 здорових людей з відносно низьким вмістом клітковини віком 18-59 років. Більше половини становили жінки. Учасників розділили на дві групи і випадковим чином розподілили дієту, якої вони повинні були дотримуватися протягом чотирьох тижнів.

Приблизно половині з них було призначено психобіотичну дієту, яка збільшила кількість споживаних пребіотиків та ферментованих продуктів. Учасникам сказали, що вони повинні включати в щотижневий раціон:

  • 6-8 порцій фруктів та овочів з високим вмістом пребіотичних волокон (таких як цибуля, капуста, яблука, банани та овес);
  • 5-8 порцій зернових;
  • 3-4 порції бобових;
  • 2-3 порції ферментованих продуктів (наприклад, квашеної капусти, кефіру і чайного гриба).

Учасники контрольної групи отримували тільки загальні дієтичні рекомендації, засновані на піраміді здорового харчування.

З’ясувалося, що ті, хто дотримувався психобіотичної дієти, повідомили, що відчували менше стресу в порівнянні з тими, хто дотримувався контрольної дієти.

Також була виявлена пряма кореляція між тим, наскільки суворо учасники дотримувалися дієти: ті, хто їв більше психобіотичних продуктів протягом чотиритижневого періоду, повідомляли про найбільше зниження рівня стресу.

Результати показують, що цей тип дієти також може допомогти захистити психічне здоров’я в довгостроковій перспективі, впевнені вчені.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Дослідження вчених Здорове харчування Стрес
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