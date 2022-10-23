Чи всі українці, які випробували на собі вплив війни, матимуть ПТСР. Що це таке і хто повинен визначити, що у людини такий розлад. На ці питання відповіла директор Центру психічного здоров’я та реабілітації Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина.

– Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це порушення психічного стану, яке може розвинутися після травматичної події, – розповідає Ксенія Возніцина.

За її словами, ПТСР не можна отримати через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи: психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією.

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ПТСР – це комплексне порушення психічної діяльності, сукупність реакцій на травму, пояснює медик. Такий розлад може змінити те, як людина думає, відчуває і поводиться, може спричинити за собою значні проблеми і впливати на здатність до нормального функціонування.

Спеціаліст з психічного здоров’я говорить, що ПТСР проявляється як довгострокова реакція на стрес. Його симптоми можуть виникати в короткий або більш тривалий період – як правило, протягом перших кількох тижнів після травматичної події. До того ж це називають гострою стресовою реакцією.

У той же час, каже медик, ПТСР не може виникнути через кілька років раптово, якщо до цього все було в порядку.

За її словами, діагноз ПТСР може встановлювати тільки лікар-психіатр. Для діагностики симптомів слід використовувати Міжнародний класифікатор хвороб (МКБ). Не можна користуватися авторськими визначеннями або роздумами.

– ПТСР розвивається тільки у 20-30% людей, які пережили травматичні події, – стверджує Ксенія Возніцина.

Про наявність ПТСР можуть свідчити симптоми, які можна розділити на чотири категорії:

1. Симптоми повторного переживання:

інтрузії-проживання травматичної події знову і знову;

флешбеки – повторні спогади з почуттям перебування всередині події;

нічні жахи.

2. Уникнення нагадувань, спогадів і думок про травму.

3. Неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення.

4. Гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).

За словами медика, людині, яка пережила травматичні події, дуже легко нашкодити. Тому експериментувати небезпечно. ПТСР не лікують тільки препаратами. Така тактика не робить доказового ефекту. Першою лінією допомоги є психотерапія.