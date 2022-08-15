Під час війни звуки сирен, вибухів та й просто гучні звуки стали фобією для українців. Тепер ми всі знаємо, що це таке – боятися за власне життя та життя своїх рідних та шукати безпечне місце.

Чи довго нас буде переслідувати цей страх гучних звуків? Як з ним впоратися? На це запитання дають відповіді практикуюча психолог, ведуча Ранку у Великому Місті (ICTV) Юлія Зорій та психолог, ведуча проекту Екси (Новий канал) Наталя Єжова у диджитал-проєкті Що робити, якщо… від Нового каналу.

Насамперед, варто усвідомити: страх – наша базова емоція. А оскільки звук сирени означає небезпеку для життя, то коли нам стає страшно під час звучання сирени, це – нормально.

Зараз дивляться

– Намагатися побороти базову емоцію безглуздо. Навпаки, страх потрібно усвідомити та прийняти, адже лише так вам буде легше його контролювати й приймати рішення у стресовій ситуації. Поділіться своїми почуттями з іншими людьми, знайдіть у них розуміння, підтримайте того, кому теж страшно. Таким чином ви зможете відволіктися від власної емоції й почнете її контролювати, – розповідає Юлія Зорій.

Щоб вам стало легше жити зі своїм страхом, його можна збалансувати цінністю власного бажання. Наприклад, ви маєте зрозуміти, чи ваше прагнення перебувати зараз саме в Україні сильніше за ваш страх гучних звуків і сирен? Якщо так, то сміливо можете залишатись тут. Якщо ні, треба замислитися про те, щоб на деякий час виїхати туди, де немає сирен.

Звідки страх

– Одна з причин, чому ми боїмося гучних звуків – ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Він виник через пережитий сильний стрес та закріпився в нашому організмі як рефлекс. Тепер щоразу, коли ми чуємо щось гучне, в нас знову виникає стресовий стан, який провокує розвинення ПТСР, – пояснила Наталя Єжова.

Наталя назвала п’ять важливих пунктів, які допоможуть кожному з нас контролювати свій страх, або хоч трішки знизити рівень стресу. Що це за пункти, яким чином нормалізувати сон під час сирен і як пов’язані наше тіло та страх – дивись на YouTube Нового каналу.

Джерело: Новий канал