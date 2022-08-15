Во время войны звуки сирен, взрывов и просто громкие звуки стали фобией для украинцев. Теперь мы все знаем, что это такое — бояться за собственную жизнь и жизнь своих родных и искать безопасное место.

Долго ли будет нас преследовать этот страх громких звуков? Как с ним справиться? На вопросы отвечают практикующий психолог, ведущая Утра в Большом Городе (ICTV) Юлия Зорий и психолог, ведущая проекта Эксы (Новый канал) Наталья Ежова в диджитал-проекте Что делать, если… от Нового канала.

Прежде всего, следует понять: страх – наша базовая эмоция. А поскольку звук сирены означает опасность для жизни, то когда нам становится страшно во время звучания сирены, это нормально.

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– Пытаться побороть базовую эмоцию бессмысленно. Напротив, страх и угрозу нужно осознать и принять, ведь только так вам будет легче контролировать и принимать решения в стрессовой ситуации. Поделитесь своими ощущениями с другими людьми, найдите у них понимание, поддержите того, кому тоже страшно. Таким образом вы сможете отвлечься от собственной эмоции и начнете ее контролировать, – рассказывает Юлия Зорий.

Чтобы вам стало легче жить со своим ужасом, его можно сбалансировать ценностью своего желания. Например, вы должны понять, ваше стремление находиться сейчас именно в Украине сильнее вашего страха громких звуков и сирен? Если да, то смело можете оставаться здесь. Если нет, нужно задуматься о том, чтобы на время выехать туда, где нет сирен.

Откуда страх

– Одна из причин, почему мы боимся громких звуков – ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Оно возникло из-за пережитого сильного стресса и закрепилось в нашем организме как рефлекс. Теперь каждый раз, когда мы слышим что-то громкое, у нас снова возникает стрессовое состояние, которое провоцирует развитие ПТСР, – объяснила Наталья Ежова.

Наталья назвала пять важных пунктов, которые помогут каждому из нас контролировать свой страх или хоть немного снизить уровень стресса. Что за пункты, каким образом нормализовать сон во время сирен и как связаны наше тело и страх – смотри на YouTube Нового канала.

Источник: Новый канал