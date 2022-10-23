Все ли украинцы, которые испытали на себе влияние войны, будут иметь ПТСР. Что это такое и кто должен определить, что у человека такое расстройство. На эти вопросы ответила директор Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына.

— Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события, — рассказывает Ксения Возницына.

По ее словам, ПТСР нельзя получить из-за того, что вас, например, уволили с работы: психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией.

ПТСР – это комплексное нарушение психической деятельности, совокупность реакций на травму, объясняет медик. Такое расстройство может изменить то, как человек думает, чувствует и ведет себя, может повлечь за собой значительные проблемы и влиять на способность к нормальному функционированию.

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Специалист по психическому здоровью говорит, что ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс. Его симптомы могут возникать в короткий или более длительный период – как правило, в течение первых нескольких недель после травматического события. К тому же это называют острой стрессовой реакцией.

В то же время, говорит медик, ПТСР не может возникнуть через несколько лет внезапно, если до этого все было в порядке.

По ее словам, диагноз ПТСР может устанавливать только врач-психиатр. Для диагностики симптомов следует использовать Международный классификатор болезней (МКБ). Нельзя пользоваться авторскими определениями или размышлениями.

— ПТСР развивается только у 20-30% людей, переживших травматические события, — утверждает Ксения Возницына.

О наличии ПТСР могут свидетельствовать симптомы, которые можно разделить на четыре категории:

Симптомы повторного переживания:

интрузии – проживание травматического события снова и снова;

флешбеки – повторные воспоминания с чувством пребывания внутри событи;

ночные ужасы.

Избегание напоминаний, воспоминаний и мыслей о травме. Неконструктивные поведенческие решения, когнитивные/эмоциональные нарушения. Гипервозбуждение, повышенная тревожность (усиленное чувство угрозы).

По словам медика, человеку, пережившему травматические события, очень легко навредить. Потому экспериментировать опасно. ПТСР не лечат только препаратами. Такая тактика не оказывает доказательного эффекта. Первой линией помощи является психотерапия.