Психолог Олег Чабан в Объединенном эфире украинских телеканалов поделился советами о том, как вести себя в условиях затяжной войны, как держаться, не теряя присутствия духа.

— Для начала я бы посоветовал разобраться, что именно вас, образно говоря, заводит. Мы все разные, и поэтому одну и ту же информацию воспринимаем по-разному: кто-то очень эмоционально, кто-то внешне спокойно, — говорит Олег Чабан.

По его словам, возможно, нужно начать с того, чтобы сократить объем информации. Особенно в вечернее время. Потому что в этом случае мы переводим полученные сведения в сон. Отсюда и кошмары, в которых мы дорисовываем те картины, которых в реальности не может быть в принципе.

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Второй очень важный момент — максимально загрузить себя повседневными, рутинными делами, которые отвлекут от потока информации и позволят психике отдохнуть от непрерывной эмоциональной нагрузки.

— Но сокращение объема информации не означает совсем отказаться от новостей. В этом случае включатся наши фантазии, которые дорисуют то, чего мы не знаем, и чего на самом деле нет, — советует психолог.

Третье. Важно пытаться отключать эмоции, которые возникают после прослушивания или просмотра новостей, и включать логику, мышление, аналитические факторы, которые затем, опять-таки, трансформировать в действие: быть занятым, отвлекаться, отстраняться от эмоций.

В качестве своеобразной тренировки на отключение внимания от войны Олег Чабан посоветовал хотя бы десять минут во время, к примеру, семейного обеда, воздержаться от обсуждения событий на фронте и вокруг него. И хотя бы эти десять минут говорить исключительно о еде. Например, как это же блюдо готовит кто-то или как его подавали в городе, в котором вы побывали прошлым летом.

— Поверьте, отключиться даже на десять минут от войны будет невероятно сложно, но нужно обязательно пытаться это делать: думать только о том, что вы делаете в настоящий момент, — уверяет психолог.

Кроме того, по словам Олега Чабана, важно привести в гармонию тело и мозг. Иными словами, речь идет о банальной физической активности. От утренней зарядки до вечерней прогулки, во время которых наш мозг автоматически стабилизируется и уравновешивается.

Ну, и, конечно же, очень важно обеспечить себе полноценный сон. Тогда утром мы 100% будем готовы воспринимать любые, даже самые эмоциональные новости адекватно, вдумчиво и спокойно.