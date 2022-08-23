Психолог Олег Чабан в Об’єднаному ефірі українських телеканалів поділився порадами про те, як поводитися в умовах затяжної війни, як триматися, не втрачаючи духу.

– Для початку я б порадив розібратися, що саме вас, образно кажучи, заводить. Ми всі різні, і тому одну і ту ж саму інформацію сприймаємо по-різному: хтось дуже емоційно, хтось зовні спокійно, – говорить Олег Чабан.

За його словами, можливо, потрібно почати з того, щоб скоротити обсяг інформації. Особливо у вечірній час. Тому що у цьому випадку ми переводимо отримані відомості в сон. Звідси і кошмари, в яких ми домальовуємо ті картини, яких в реальности не може бути в принципі.

Зараз дивляться

Другий дуже важливий момент – максимально завантажити себе повсякденними, рутинними справами, які відвернуть від потоку інформації і дозволять психіці відпочити від безперервного емоційного навантаження.

– Але скорочення обсягу інформації не означає зовсім відмовитися від новин. У цьому випадку включаться наші фантазії, які домалюють те, чого ми не знаємо і чого насправді немає, – радить психолог.

Третє. Важливо намагатися відключати емоції, які виникають після прослуховування або перегляду новин, і включати логіку, мислення, аналітичні фактори, які потім, знову-таки, трансформувати в дію: бути зайнятим, відволікатися, відсторонюватися від емоцій.

В якості своєрідного тренування на відключення уваги від війни Олег Чабан порадив хоча б десять хвилин під час, наприклад, сімейного обіду, утриматися від обговорення подій на фронті і навколо нього. І хоча б ці десять хвилин говорити виключно про їжу. Наприклад, як це ж саме блюдо готує хтось або як його подавали в місті, в якому ви побували минулого літа.

– Повірте, відключитися навіть на десять хвилин від війни буде неймовірно складно, але потрібно обов’язково намагатися це робити: думати тільки про те, що ви робите зараз, – запевняє психолог.

Крім того, за словами Олега Чабана, важливо привести в гармонію тіло і мозок. Іншими словами, йдеться про банальну фізичну активність. Від ранкової зарядки до вечірньої прогулянки, під час яких наш мозок автоматично стабілізується і врівноважується.

Ну, і, звичайно ж, дуже важливо забезпечити собі повноцінний сон. Тоді вранці ми 100% будемо готові сприймати будь-які, навіть самі емоційні новини адекватно, вдумливо і спокійно.