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Психологія

Гаряча лінія: українцям безоплатно допоможуть психологи

17 Серпня 2022, 20:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Для українців, які постраждали від війни, що розв’язала Росія, створили лінію безоплатної психологічної допомоги.

Звернутися може кожен, хто постраждав від війни. Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні). Також лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших державах, а саме у:

  • Чехії +420 800 012 058,
  • Польщі +48 800 088 141,
  • Франції +33 805 080 466,
  • Португалії +351 800 780 756,
  • Швеції +46 20 160 46 46,
  • Ірландії +353 1800 817 519,
  • Італії +39 800 939 092.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також безкоштовні.

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Кількість держав, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься.

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Додаткову інформацію можна знайти на сайті Національної психологічної асоціації .

Джерело: Психологічна підтримка

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