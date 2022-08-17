Для українців, які постраждали від війни, що розв’язала Росія, створили лінію безоплатної психологічної допомоги.

Звернутися може кожен, хто постраждав від війни. Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні). Також лінія приймає дзвінки громадян України, які перебувають в інших державах, а саме у:

Чехії +420 800 012 058,

Польщі +48 800 088 141,

Франції +33 805 080 466,

Португалії +351 800 780 756,

Швеції +46 20 160 46 46,

Ірландії +353 1800 817 519,

Італії +39 800 939 092.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери також безкоштовні.

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Кількість держав, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті Національної психологічної асоціації .

Джерело: Психологічна підтримка