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Допомога людям з ПТСР: у Києві відкрилась гаряча лінія

14 Липня 2022, 15:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
птср
Джерело: Depositphotos

У Контактному центрі КМДА 15-51 запрацювала безкоштовна гаряча лінія для підтримки людей, які переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Дипломовані психологи готові допомогти подолати стресові розлади та навчать, як упоратися з наслідками психологічної травми, як регулювати психологічний стан в умовах війни тощо.

Аби поспілкуватися з професійним психологом потрібно зателефонувати на 15-51 та обрати номер 3 у голосовому меню.

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Сервіс доступний щодня з 08:00 до 20:00. Дзвінки є анонімними та конфіденційними.

Як стверджують психологи що, якщо не лікувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), він може періодично виникати впродовж життя. Це може вилитися в алкоголізм, наркоманію, девіантну поведінку, а також вплинути негативно на здоров’я, включаючи серцеві напади.

Джерело
КМДА
Теги
КМДА
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