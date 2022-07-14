Психологи горячей линии КГГА 15-51 готовы помочь преодолеть стрессовые расстройства и научат, как справиться с последствиями психологической травмы.

Дипломированные психологи готовы помочь преодолеть стрессовые расстройства и научат, как справиться с последствиями психологической травмы, как регулировать психологическое состояние в условиях войны.

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Как утверждают психологи, если не лечить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), оно может периодически возникать на протяжении жизни. Это может вылиться в алкоголизм, наркоманию, девиантное поведение, а также повлиять негативно на здоровье, включая сердечные приступы.