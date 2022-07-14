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Помощь людям с ПТСР: в Киеве открылась горячая линия

14 июля 2022, 15:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
птср
Источник: Depositphotos

Психологи горячей линии КГГА 15-51 готовы помочь преодолеть стрессовые расстройства и научат, как справиться с последствиями психологической травмы.

Дипломированные психологи готовы помочь преодолеть стрессовые расстройства и научат, как справиться с последствиями психологической травмы, как регулировать психологическое состояние в условиях войны.

Чтобы пообщаться с профессиональным психологом, нужно позвонить на 15-51 и выбрать номер 3 в голосовом меню.

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Сервис доступен ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонки анонимны и конфиденциальны.

Как утверждают психологи, если не лечить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), оно может периодически возникать на протяжении жизни. Это может вылиться в алкоголизм, наркоманию, девиантное поведение, а также повлиять негативно на здоровье, включая сердечные приступы.

Источник
КГГА
Теги
КГГА
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