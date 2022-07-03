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Психологія

Алкоголізм, наркоманія, серцеві напади: чим ще загрожують стресові розлади українців

3 Липня 2022, 13:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог

Психологи стверджують, що якщо не лікувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), воно може періодично впливати на жертву все життя. Загальні наслідки включають алкоголізм, наркоманію, девіантну поведінку, а також фізичні прояви, включаючи серцеві напади.

Сьогодні психологи щосили намагаються допомогти постраждалим українцям впоратися з посттравматичним стресом, з власним горем після інтенсивних бомбардувань.

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Людмила Бойко не може заснути. Щоночі, перед сном, вона приймає таблетки, які зрештою приводять її в несвідомий стан.

– Жодна нормальна людина не може пройти через це і вийти без наслідків, – упевнена вона.

Директорка Центру соціальної та психологічної реабілітації в Бородянці, вона краще за багатьох інших знає про психологічний вплив російського вторгнення на людей в Україні.

Людмила Бойко та її команда в приступили до лікування своїх співвітчизників, одночасно намагаючись впоратися з власною травмою. Сестра і племінник Людмили загинули в підвалі, коли в їхній будинок потрапила російська бомба.

Центр психології Бородянки був створений в 1994 році для боротьби з наслідками Чорнобиля. Пізніше тут лікували українських ветеранів війни на сході України.

Психологи кажуть, що кожен житель, який залишився в місті, страждає від стресу, в тому числі від посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

– Візуально можна відрізнити людину, якої тут не було, від людини, яка пережила окупацію, – каже психолог.

За її словами, людина, яка щойно повернулася, ще має сили, а людина, яка залишилася, повністю витерта. У неї немає ані енергії, ані емоцій, ані сили. Вона як ходячий труп.

До війни в Бородянці проживало 15 тис. осіб, в навколишніх селах — 25 тис. Зараз, за словами Людмили, залишилося близько половини. Цілі багатоквартирні будинки були знищені російськими бомбами, що ускладнює визначення загального числа загиблих.

Психологічний центр пропонує онлайн-консультації, групову терапію та мобільний підрозділ, який діє як служба швидкої допомоги. Психологічна бригада складається з двох психологів, соціального працівника та юриста.

– Боротьба за лікування посттравматичного стресового розладу посилюється, поки триває війна, – каже голова Українського методичного Інституту прикладної психології та соціальної роботи Віталій Панок.

За його словами, наслідки ПТСР погіршуються, якщо людина продовжує жити в умовах підвищеного стресу, яким є війна.

За оцінкою Віталія Панка, в Україні налічується до 7 млн постраждалих від психологічних травм. За його словами, більшості довелося покинути свої будинки, близько 50% з них страждають на ПТСР.

Віталій працює з урядом Німеччини над навчанням українських психологів наданню першої психологічної допомоги, а також основним тактикам, яким люди можуть навчитися, щоб допомогти собі впоратися з ситуацією.

Психолог переконаний: якщо посттравматичний стресовий розлад не зупинити, він може періодично впливати на жертву все життя.

За словами фахівця, загальні наслідки включають алкоголізм, наркоманію, девіантну поведінку, а також фізичні прояви, включаючи серцеві напади.

Фото: The Guardian

Джерело
The Guardian
Теги
Війна в Україні Поради психолога психічні розлади
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