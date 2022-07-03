Психологи стверджують, що якщо не лікувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), воно може періодично впливати на жертву все життя. Загальні наслідки включають алкоголізм, наркоманію, девіантну поведінку, а також фізичні прояви, включаючи серцеві напади.

Сьогодні психологи щосили намагаються допомогти постраждалим українцям впоратися з посттравматичним стресом, з власним горем після інтенсивних бомбардувань.

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Людмила Бойко не може заснути. Щоночі, перед сном, вона приймає таблетки, які зрештою приводять її в несвідомий стан.

– Жодна нормальна людина не може пройти через це і вийти без наслідків, – упевнена вона.

Директорка Центру соціальної та психологічної реабілітації в Бородянці, вона краще за багатьох інших знає про психологічний вплив російського вторгнення на людей в Україні.

Людмила Бойко та її команда в приступили до лікування своїх співвітчизників, одночасно намагаючись впоратися з власною травмою. Сестра і племінник Людмили загинули в підвалі, коли в їхній будинок потрапила російська бомба.

Центр психології Бородянки був створений в 1994 році для боротьби з наслідками Чорнобиля. Пізніше тут лікували українських ветеранів війни на сході України.

Психологи кажуть, що кожен житель, який залишився в місті, страждає від стресу, в тому числі від посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

– Візуально можна відрізнити людину, якої тут не було, від людини, яка пережила окупацію, – каже психолог.

За її словами, людина, яка щойно повернулася, ще має сили, а людина, яка залишилася, повністю витерта. У неї немає ані енергії, ані емоцій, ані сили. Вона як ходячий труп.

До війни в Бородянці проживало 15 тис. осіб, в навколишніх селах — 25 тис. Зараз, за словами Людмили, залишилося близько половини. Цілі багатоквартирні будинки були знищені російськими бомбами, що ускладнює визначення загального числа загиблих.

Психологічний центр пропонує онлайн-консультації, групову терапію та мобільний підрозділ, який діє як служба швидкої допомоги. Психологічна бригада складається з двох психологів, соціального працівника та юриста.

– Боротьба за лікування посттравматичного стресового розладу посилюється, поки триває війна, – каже голова Українського методичного Інституту прикладної психології та соціальної роботи Віталій Панок.

За його словами, наслідки ПТСР погіршуються, якщо людина продовжує жити в умовах підвищеного стресу, яким є війна.

За оцінкою Віталія Панка, в Україні налічується до 7 млн постраждалих від психологічних травм. За його словами, більшості довелося покинути свої будинки, близько 50% з них страждають на ПТСР.

Віталій працює з урядом Німеччини над навчанням українських психологів наданню першої психологічної допомоги, а також основним тактикам, яким люди можуть навчитися, щоб допомогти собі впоратися з ситуацією.

Психолог переконаний: якщо посттравматичний стресовий розлад не зупинити, він може періодично впливати на жертву все життя.

За словами фахівця, загальні наслідки включають алкоголізм, наркоманію, девіантну поведінку, а також фізичні прояви, включаючи серцеві напади.

Фото: The Guardian