У столиці розпочав свою роботу реабілітаційний Центр для постраждалих від сексуального насильства під час військових дій в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства праці та соціальної політики.

Як наголошується в повідомленні, якщо ви постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з військовими діями і збройним конфліктом, ви маєте право на:

безоплатне отримання медичної, соціальної та психологічної допомоги, інших соціальних послуг;

безоплатну вторинну правову допомогу;

конфіденційність інформації особистого характеру.

Відзначається також, що завдяки співпраці Мінсоцполітики з представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні постраждалі від експлуатації та/або насильства за ознакою статі можуть отримати комплексну медичну та психологічну допомогу (консультації медичних фахівців, різні обстеження, лікування) в реабілітаційному Центрі міжнародної організації з міграції МОМ (Київ).

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Можливі різні варіанти взаємодії з Центром:

перебування в Центрі в середньому два тижні, протягом яких клієнт отримує повний спектр послуг;

людина може приїхати на три дні, пройти обстеження, отримати консультацію психолога/психотерапевта, призначення лікування;

для киян можливий амбулаторний варіант, коли вдень можна отримувати вищевказану допомогу, а потім повертатися додому.

Для отримання додаткової інформації з питань влаштування в реабілітаційний центр ви можете звертатися на гарячу лінію представництва МОМ в Україні – 527 або 0 800 505 501 (прийом дзвінків щодня з 8.00 до 20.00).