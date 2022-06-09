Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Безкоштовна медична та психологічна допомога: у Києві відкрито Центр для постраждалих від сексуального насильства

9 Червня 2022, 10:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

У столиці розпочав свою роботу реабілітаційний Центр для постраждалих від сексуального насильства під час військових дій в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства праці та соціальної політики.

Як наголошується в повідомленні, якщо ви постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з військовими діями і збройним конфліктом, ви маєте право на:

  • безоплатне отримання медичної, соціальної та психологічної допомоги, інших соціальних послуг;
  • безоплатну вторинну правову допомогу;
  • конфіденційність інформації особистого характеру.
Читайте також:
переїданняЗаїдання стресу під час війни: психолог дала поради, як прийняти своє тіло

Відзначається також, що завдяки співпраці Мінсоцполітики з представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні постраждалі від експлуатації та/або насильства за ознакою статі можуть отримати комплексну медичну та психологічну допомогу (консультації медичних фахівців, різні обстеження, лікування) в реабілітаційному Центрі міжнародної організації з міграції МОМ (Київ).

Зараз дивляться

Можливі різні варіанти взаємодії з Центром:

  • перебування в Центрі в середньому два тижні, протягом яких клієнт отримує повний спектр послуг;
  • людина може приїхати на три дні, пройти обстеження, отримати консультацію психолога/психотерапевта, призначення лікування;
  • для киян можливий амбулаторний варіант, коли вдень можна отримувати вищевказану допомогу, а потім повертатися додому.

Для отримання додаткової інформації з питань влаштування в реабілітаційний центр ви можете звертатися на гарячу лінію представництва МОМ в Україні – 527 або 0 800 505 501 (прийом дзвінків щодня з 8.00 до 20.00).

Джерело
Мінсоцполітики
Теги
Війна в Україні Насильство Поради психолога психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь