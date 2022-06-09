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Бесплатная медицинская и психологическая помощь: в Киеве открыт Центр для пострадавших от сексуального насилия

9 июня 2022, 10:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

В столице начал свою работу реабилитационный Центр для пострадавших от сексуального насилия во время военных действий в Украине. Об это сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики.

Как отмечается в сообщении, если вы пострадали от сексуального насилия, связанного с военными действиями и вооруженным конфликтом, вы имеете право на:

  • безвозмездное получение медицинской, социальной и психологической помощи, других социальных услуг;
  • безвозмездную вторичную правовую помощь;
  • конфиденциальность информации личного характера.
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Отмечается также, что благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с представительством Международной организации по миграции в Украине пострадавшие от эксплуатации и/или насилия по признаку пола могут получить комплексную медицинскую и психологическую помощь (консультации медицинских специалистов, различные обследования, лечение) в реабилитационном центре Международной организации по миграции МОМ (Киев).

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Возможны разные варианты взаимодействия с Центром:

  • пребывание в Центре в среднем две недели, в течение которых клиент получает полный спектр услуг;
  • человек может приехать на три дня, пройти обследование, получить консультацию психолога/психотерапевта, назначение лечения;
  • для киевлян возможен амбулаторный вариант, когда днем ​​можно получать вышеуказанную помощь, а затем возвращаться домой.

Для получения дополнительной информации по вопросам устройства в реабилитационный центр вы можете обращаться на горячую линию представительства МОМ в Украине – 527 или 0 800 505 501 (прием звонков ежедневно с 8.00 до 20.00).

Источник
Минсоцполитики
Теги
Війна в Україні Насильство Советы психолога психічні розлади
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