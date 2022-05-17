Психологическое сопротивление: как отпустить тяжелые воспоминания и жить дальше

​​Резистентность — психологический термин, который Зигмунд Фрейд первоначально использовал, чтобы обозначить блокировку пациентом воспоминаний из сознательной памяти.

Позже термин перешел к более современной трактовке — психологическое сопротивление. Такой феномен характерен, когда человек пережил какие-то определенные травмирующие события.

Психолог Галина Волошина рассказала, как отпустить тяжелые воспоминания и продолжать жить.

— Так мы якобы сами себя оберегаем от ситуации, связанной с неизбежностью болезненных переживаний, ведь не хотим повторно чувствовать это, — говорит специалист.

Когда человек обращается к психологу или психотерапевту для проработки своей травмы, то такое явление может стать препятствием. Ведь в ходе работы, когда лицо приближается к своей травме, его защитные механизмы начинают отводить в противоположную сторону, чтобы не открывать проблему и проживать снова боль.

Как не поддаваться такому состоянию и продолжать жить

Поймите сами себя, а для этого попробуйте найти ответ на вопрос “Для чего я сопротивляюсь?”. Дайте себе время, чтобы ожидать, что все можно получить сразу. Масштабные проекты всегда начинаются с маленьких шагов. Ставьте перед собой достижимые цели. Планируйте. Давайте себе время для отдыха. Это сверхважно в современных реалиях. Помните: часто сопротивление организма возникает вследствие переутомления. Прислушивайтесь к себе и своему организму.

Источник: Психологическая поддержка