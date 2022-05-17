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Психология

Психологическое сопротивление: как отпустить тяжелые воспоминания и жить дальше

17 мая 2022, 08:42
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
важкі спогади
Источник: Depositphotos

​​Резистентность — психологический термин, который Зигмунд Фрейд первоначально использовал, чтобы обозначить блокировку пациентом воспоминаний из сознательной памяти.

Позже термин перешел к более современной трактовке — психологическое сопротивление. Такой феномен характерен, когда человек пережил какие-то определенные травмирующие события.

Психолог Галина Волошина рассказала, как отпустить тяжелые воспоминания и продолжать жить.

— Так мы якобы сами себя оберегаем от ситуации, связанной с неизбежностью болезненных переживаний, ведь не хотим повторно чувствовать это, — говорит специалист.

Когда человек обращается к психологу или психотерапевту для проработки своей травмы, то такое явление может стать препятствием. Ведь в ходе работы, когда лицо приближается к своей травме, его защитные механизмы начинают отводить в противоположную сторону, чтобы не открывать проблему и проживать снова боль.

Как не поддаваться такому состоянию и продолжать жить

  1. Поймите сами себя, а для этого попробуйте найти ответ на вопрос “Для чего я сопротивляюсь?”.
  2. Дайте себе время, чтобы ожидать, что все можно получить сразу. Масштабные проекты всегда начинаются с маленьких шагов.
  3. Ставьте перед собой достижимые цели. Планируйте.
  4. Давайте себе время для отдыха. Это сверхважно в современных реалиях. Помните: часто сопротивление организма возникает вследствие переутомления.
  5. Прислушивайтесь к себе и своему организму.

Источник: Психологическая поддержка 

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Советы психолога, Психология
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