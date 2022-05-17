Психологическое сопротивление: как отпустить тяжелые воспоминания и жить дальше

Резистентность — психологический термин, который Зигмунд Фрейд первоначально использовал, чтобы обозначить блокировку пациентом воспоминаний из сознательной памяти.
Позже термин перешел к более современной трактовке — психологическое сопротивление. Такой феномен характерен, когда человек пережил какие-то определенные травмирующие события.
Психолог Галина Волошина рассказала, как отпустить тяжелые воспоминания и продолжать жить.
— Так мы якобы сами себя оберегаем от ситуации, связанной с неизбежностью болезненных переживаний, ведь не хотим повторно чувствовать это, — говорит специалист.
Когда человек обращается к психологу или психотерапевту для проработки своей травмы, то такое явление может стать препятствием. Ведь в ходе работы, когда лицо приближается к своей травме, его защитные механизмы начинают отводить в противоположную сторону, чтобы не открывать проблему и проживать снова боль.
Как не поддаваться такому состоянию и продолжать жить
- Поймите сами себя, а для этого попробуйте найти ответ на вопрос “Для чего я сопротивляюсь?”.
- Дайте себе время, чтобы ожидать, что все можно получить сразу. Масштабные проекты всегда начинаются с маленьких шагов.
- Ставьте перед собой достижимые цели. Планируйте.
- Давайте себе время для отдыха. Это сверхважно в современных реалиях. Помните: часто сопротивление организма возникает вследствие переутомления.
- Прислушивайтесь к себе и своему организму.
Источник: Психологическая поддержка