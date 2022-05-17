Психологічний опір: як відпустити важкі спогади і жити далі

​​Резистентність — психологічний термін, який Зигмунд Фрейд первісно використовував, щоб позначити блокування пацієнтом спогадів із свідомої пам’яті.

Пізніше термін перейшов до більш сучасного трактування — психологічний опір. Такий феномен характерний, коли людина пережила якісь певні травмуючі події.

Психолог Галина Волошина розповіла, як відпустити важкі спогади і продовжити жити.

– Так ми нібито самі себе оберігаємо від ситуації, що пов’язана з неминучістю болючих переживань, адже не хочемо повторно відчувати це, – каже спеціаліст.

Коли людина звертається до психолога чи психотерапевта для пропрацювання своєї травми, то таке явище може стати на перешкоді. Адже в ході роботи, коли особа наближається до своєї травми, її захисні механізми починають відводити у протилежну сторону, аби не відкривати проблему і проживати знову біль.

Як не піддаватися такому стану та продовжувати жити

Зрозумійте самі себе, а для цього спробуйте знайти відповідь на запитання “Для чого я опираюся?”. Дайте собі час, непотрібно очікувати, що все можна отримати одразу. Масштабні проєкти завжди починаються з маленьких кроків. Ставте перед собою досяжні цілі. Плануйте. Давайте собі час для відпочинку. Це надважливо в сучасних реаліях. Пам’ятайте: часто опір організму виникає внаслідок перевтоми. Прислуховуйтеся до себе та свого організму.

Джерело: Психологічна підтримка