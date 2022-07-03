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Психология

Алкоголизм, наркомания, сердечные приступы: чем еще чреваты стрессовые расстройства украинцев

3 июля 2022, 13:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог

Психологи утверждают, что если не лечить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), оно может периодически влиять на жертву всю оставшуюся жизнь. Общие последствия включают алкоголизм, наркоманию, девиантное поведение, а также физические проявления, включая сердечные приступы.

Сегодня психологи изо всех сил пытаются помочь пострадавшим украинцам справиться с посттравматическим стрессом, с собственным горем после интенсивных бомбардировок.

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Людмила Бойко не может уснуть. Каждую ночь, перед сном, она принимает таблетки, которые в конечном итоге приводят ее в бессознательное состояние.

— Ни один нормальный человек не может пройти через это и выйти без последствий, — уверена она.

Директор Центра социальной и психологической реабилитации в Бородянке, она лучше многих других знает о психологическом воздействии российского вторжения на людей в Украине. 

Людмила Бойко и ее команда в приступили к лечению своих соотечественников, одновременно пытаясь справиться с собственной травмой. Сестра и племянник Людмилы погибли в подвале, когда в их дом попала российская бомба.

Центр психологии Бородянки был создан в 1994 году для борьбы с последствиями Чернобыля. Позже здесь лечили украинских ветеранов войны на востоке Украины.

Психологи говорят, что каждый житель, который остался в городе, страдает от стресса, в том числе от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

— Визуально можно отличить человека, которого здесь не было, от человека, который пережил оккупацию, — говорит психолог.

По ее словам, человек, который только что вернулся, еще имеет силы, а человек, который остался, полностью вытерт. У него нет ни энергии, ни эмоций, ни силы. Он как ходячий труп.

До войны в Бородянке проживало 15 тыс. человек, в окрестных селах — 25 тыс. Сейчас, по словам Людмилы, осталось около половины. Целые многоквартирные дома были уничтожены российскими бомбами, что затрудняет определение общего числа погибших.

Психологический центр предлагает онлайн-консультации, групповую терапию и мобильное подразделение, которое действует как служба скорой помощи. Психологическая бригада состоит из двух психологов, социального работника и юриста.

— Борьба за лечение посттравматического стрессового расстройства усиливается, пока продолжается война, — говорит глава Украинского методического института прикладной психологии и социальной работы Виталий Панок.

По его словам, последствия ПТСР ухудшаются, если человек продолжает жить в условиях повышенного стресса, каким является война.

По оценке Виталия, в Украине насчитывается до 7 млн пострадавших от психологических травм. По его словам, большинству пришлось покинуть свои дома, около 50% из них страдают ПТСР.

Виталий работает с правительством Германии над обучением украинских психологов по оказанию первой психологической помощи, а также основным тактикам, которым люди могут научиться, чтобы помочь себе справиться с ситуацией.

Психолог убежден: если посттравматическое стрессовое расстройство не остановить, оно может периодически влиять на жертву всю оставшуюся жизнь.

По словам специалиста, общие последствия включают алкоголизм, наркоманию, девиантное поведение, а также физические проявления, включая сердечные приступы.

Фото: The Guardian

Источник
The Guardian
Теги
Війна в Україні Советы психолога психічні розлади
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