Психологи утверждают, что если не лечить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), оно может периодически влиять на жертву всю оставшуюся жизнь. Общие последствия включают алкоголизм, наркоманию, девиантное поведение, а также физические проявления, включая сердечные приступы.

Сегодня психологи изо всех сил пытаются помочь пострадавшим украинцам справиться с посттравматическим стрессом, с собственным горем после интенсивных бомбардировок.

Сейчас смотрят

Людмила Бойко не может уснуть. Каждую ночь, перед сном, она принимает таблетки, которые в конечном итоге приводят ее в бессознательное состояние.

— Ни один нормальный человек не может пройти через это и выйти без последствий, — уверена она.

Директор Центра социальной и психологической реабилитации в Бородянке, она лучше многих других знает о психологическом воздействии российского вторжения на людей в Украине.

Людмила Бойко и ее команда в приступили к лечению своих соотечественников, одновременно пытаясь справиться с собственной травмой. Сестра и племянник Людмилы погибли в подвале, когда в их дом попала российская бомба.

Центр психологии Бородянки был создан в 1994 году для борьбы с последствиями Чернобыля. Позже здесь лечили украинских ветеранов войны на востоке Украины.

Психологи говорят, что каждый житель, который остался в городе, страдает от стресса, в том числе от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

— Визуально можно отличить человека, которого здесь не было, от человека, который пережил оккупацию, — говорит психолог.

По ее словам, человек, который только что вернулся, еще имеет силы, а человек, который остался, полностью вытерт. У него нет ни энергии, ни эмоций, ни силы. Он как ходячий труп.

До войны в Бородянке проживало 15 тыс. человек, в окрестных селах — 25 тыс. Сейчас, по словам Людмилы, осталось около половины. Целые многоквартирные дома были уничтожены российскими бомбами, что затрудняет определение общего числа погибших.

Психологический центр предлагает онлайн-консультации, групповую терапию и мобильное подразделение, которое действует как служба скорой помощи. Психологическая бригада состоит из двух психологов, социального работника и юриста.

— Борьба за лечение посттравматического стрессового расстройства усиливается, пока продолжается война, — говорит глава Украинского методического института прикладной психологии и социальной работы Виталий Панок.

По его словам, последствия ПТСР ухудшаются, если человек продолжает жить в условиях повышенного стресса, каким является война.

По оценке Виталия, в Украине насчитывается до 7 млн пострадавших от психологических травм. По его словам, большинству пришлось покинуть свои дома, около 50% из них страдают ПТСР.

Виталий работает с правительством Германии над обучением украинских психологов по оказанию первой психологической помощи, а также основным тактикам, которым люди могут научиться, чтобы помочь себе справиться с ситуацией.

Психолог убежден: если посттравматическое стрессовое расстройство не остановить, оно может периодически влиять на жертву всю оставшуюся жизнь.

По словам специалиста, общие последствия включают алкоголизм, наркоманию, девиантное поведение, а также физические проявления, включая сердечные приступы.

Фото: The Guardian