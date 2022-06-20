Для того, чтобы суметь эффективно и действенно помочь в это очень сложное для всех нас время своим близким и друзьям, нужно уметь поддерживать прежде всего себя самого.

Как это сделать, на онлайн-платформе Психологическая поддержка рассказал врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук.

— Неожиданные события большого масштаба с серьезными последствиями могут повлиять даже на самых подготовленных людей. В условиях войны мы все испытываем страх и тревожность, мы теряем чувство безопасности, — отмечает специалист.

И предлагает следующие рекомендации, которые помогут снизить уровень напряженности в таких нетипичных обстоятельствах.

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Утро:

п роверьте, собраны ли необходимые вещи и чемоданчик на случай быстрого реагирования;

роверьте, собраны ли необходимые вещи и чемоданчик на случай быстрого реагирования; п одготовленные вещи уменьшат панику в случае необходимости действовать быстро;

одготовленные вещи уменьшат панику в случае необходимости действовать быстро; с делайте з арядку, любые физические упражнения на растяжение хотя бы до 5 минут: после сна тело еще может находиться в состоянии напряжения;

делайте арядку, любые физические упражнения на растяжение хотя бы до 5 минут: после сна тело еще может находиться в состоянии напряжения; с делайте то, что обычно тонизирует вас и доставляет удовольствие: включите любимую музыку, просмотрите старые фото, напишите и поинтересуйтесь, как дела у родных и друзей;

делайте то, что обычно тонизирует вас и доставляет удовольствие: включите любимую музыку, просмотрите старые фото, напишите и поинтересуйтесь, как дела у родных и друзей; п озавтракайте: это самый важный прием пищи в течение дня;

озавтракайте: это самый важный прием пищи в течение дня; в ыпейте стакан воды (по возможности теплой или комнатной температуры). В ода способствует активации нервной системы и влияет на работу мышц, что так необходимо в условиях быстрого реагирования.

В течение дня:

д елайте короткие паузы между задачами, которые выполняете: несколько минут времени, чтобы перевести дыхание, будут полезнее, чем взмыленное тело, которое гонится выполнять работу за работой;

елайте короткие паузы между задачами, которые выполняете: несколько минут времени, чтобы перевести дыхание, будут полезнее, чем взмыленное тело, которое гонится выполнять работу за работой; н е избегайте общения с другими людьми: общайтесь с кем-то из ваших родных, коллег, друзей;

е избегайте общения с другими людьми: общайтесь с кем-то из ваших родных, коллег, друзей; п оддерживайте порядок в доме и на рабочем месте.

После завершения основной части дня (ранний вечер):

о тметьте себе где-то в записной книжке, что вы сегодня сделали: со временем ваш блокнот пополнится маленькими достижениями, которые станут большими делами;

тметьте себе где-то в записной книжке, что вы сегодня сделали: со временем ваш блокнот пополнится маленькими достижениями, которые станут большими делами; е сли вы занимаетесь волонтерством, уделите время пообщаться с супервизором или расскажите об этом друзьям, поделитесь в соцсетях (будьте осторожны с распространением личной информации);

сли вы занимаетесь волонтерством, уделите время пообщаться с супервизором или расскажите об этом друзьям, поделитесь в соцсетях (будьте осторожны с распространением личной информации); п озвоните или напишите своим близким, что с вами все в порядке, и поинтересуйтесь об их дне;

озвоните или напишите своим близким, что с вами все в порядке, и поинтересуйтесь об их дне; у делите время восстановлению ресурса: сделайте что-то приятное для себя.

Вечер или время перед сном:

с делайте вечернюю зарядку или упражнения по йоге, медитацию, почитайте (желательно не н овости) и тому подобное;

делайте вечернюю зарядку или упражнения по йоге, медитацию, почитайте (желательно не овости) и тому подобное; з апишите несколько дел (3-5, не более, которые планируете завтра сделать), если обстоятельства не изменятся;

апишите несколько дел (3-5, не более, которые планируете завтра сделать), если обстоятельства не изменятся; п роверьте, все ли на месте из вещей, которые планируете завтра одеть или взять с собой (включая чемоданчик для быстрого реагирования);

роверьте, все ли на месте из вещей, которые планируете завтра одеть или взять с собой (включая чемоданчик для быстрого реагирования); п одготовьте место для сна: не ложитесь спать голодными; старайтесь ложиться спать в одно и то же время; если не удается заснуть в течение 15 минут, встаньте и сделайте что-то другое, что отвлечет ваши мысли, и через 20-30 минут возвращайтесь в постель.

Отвлечение мыслей не означает их возбуждение или усиление благодаря другой информации, то есть не рекомендуется просматривать новостную ленту. Если ждете сообщения от кого-то, просматривайте не чаще чем раз в 30 минут и включите сигнал об оповещении.

Источник: Психологическая поддержка