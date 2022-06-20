Для того, щоб зуміти ефективно та дієво допомогти в цей дуже складний для всіх нас час своїм близьким і друзям, потрібно вміти підтримувати перш за все себе самого.

Як це зробити, на онлайн-платформі Психологічна підтримка розповів лікар-психолог, кандидат психологічних наук Олександр Аврамчук.

– Несподівані події великого масштабу з серйозними наслідками можуть вплинути навіть на найбільш підготовлених людей. В умовах війни ми всі відчуваємо страх і тривожність, ми втрачаємо почуття безпеки, – зазначає фахівець.

І пропонує наступні рекомендації, які допоможуть знизити рівень напруженості в таких нетипових обставинах.

Зараз дивляться

Ранок:

перевірте, чи зібрані необхідні речі у валізку на випадок швидкого реагування;

валізку на випадок швидкого реагування; підготовлені речі зменшать паніку в разі необхідності діяти швидко;

зробіть зарядку, будь-які фізичні вправи на розтяг нення хоча б до 5 хвилин: після сну тіло ще може перебувати в стані напруги;

хоча б до 5 хвилин: після сну тіло ще може перебувати в стані напруги; зробіть те, що зазвичай тонізує в ас і приносить задоволення: ввімкніть улюблену музику, перегляньте старі фото, напишіть і поцікавтеся, як справи у рідних і друзів;

ас і приносить задоволення: ввімкніть улюблену музику, перегляньте старі фото, напишіть і поцікавтеся, як справи у рідних і друзів; поснідайте: це найважливіший прийом їжі протягом дня;

випийте склянку води (за можливості теплої або кімнатної температури). Вода сприяє активації нервової системи і впливає на роботу м’язів, що так необхідно в умовах швидкого реагування.

Протягом дня:

робіть короткі паузи між завданнями, які виконуєте: кілька хвилин часу, щоб перевести подих, будуть корисніше, ніж змилене тіло, яке женеться виконувати роботу за роботою;

не уникайте спілкування з іншими людьми: спілкуйтеся з кимось із в аших рідних, колег, друзів;

аших рідних, колег, друзів; підтримуйте порядок в домі й на робочому місці.

Після завершення основної частини дня (ранній вечір):

відзначте собі десь у записнику, що ви сьогодні зробили: з часом ваш блокнот поповниться маленькими досягненнями, які стануть великими справами;

якщо ви займаєтеся волонтерством, приділіть час поспілкуватися з супервізором або розкажіть про це друзям, поділіться в соцмережах (будьте обережні з поширенням особистої інформації);

зателефонуйте або напишіть своїм близьким, що з вами все в порядку, і поцікавтеся про їхній день;

приділіть час відновленню ресурсу: зробіть щось приємне для себе.

Вечір або час перед сном:

зробіть вечірню зарядку або вправи з йоги, медитацію, почитайте (бажано не н овини) тощо;

овини) тощо; запишіть кілька справ (3-5, не більше, які плануєте завтра зробити), якщо обставини не зміняться;

перевірте, чи все на місці з речей, які плануєте завтра одягнути або взяти з собою (включаючи валізку для швидкого реагування);

підготуйте місце для сну: не лягайте спати голодними; намагайтеся лягати спати в один і той же час; якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин, встаньте і зробіть щось інше, що відволіче ваші думки, і через 20-30 хвилин повертайтеся в ліжко.

Відволікання думок не означає їхнє збудження або посилення завдяки іншій інформації, тобто не рекомендується переглядати новинну стрічку. Якщо чекаєте повідомлення від когось, переглядайте не частіше ніж раз на 30 хвилин і ввімкніть сигнал про сповіщення.

Джерело: Психологічна підтримка