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Психологія

Як підтримувати себе в період воєнного стану: приблизний розклад на день від психолога

20 Червня 2022, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Для того, щоб зуміти ефективно та дієво допомогти в цей дуже складний для всіх нас час своїм близьким і друзям, потрібно вміти підтримувати перш за все себе самого.

Як це зробити, на онлайн-платформі Психологічна підтримка розповів лікар-психолог, кандидат психологічних наук Олександр Аврамчук.

– Несподівані події великого масштабу з серйозними наслідками можуть вплинути навіть на найбільш підготовлених людей. В умовах війни ми всі відчуваємо страх і тривожність, ми втрачаємо почуття безпеки, – зазначає фахівець.

І пропонує наступні рекомендації, які допоможуть знизити рівень напруженості в таких нетипових обставинах.

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Ранок:

  • перевірте, чи зібрані необхідні речі у валізку на випадок швидкого реагування;
  • підготовлені речі зменшать паніку в разі необхідності діяти швидко;
  • зробіть зарядку, будь-які фізичні вправи на розтягнення хоча б до 5 хвилин: після сну тіло ще може перебувати в стані напруги;
  • зробіть те, що зазвичай тонізує вас і приносить задоволення: ввімкніть улюблену музику, перегляньте старі фото, напишіть і поцікавтеся, як справи у рідних і друзів;
  • поснідайте: це найважливіший прийом їжі протягом дня;
  • випийте склянку води (за можливості теплої або кімнатної температури). Вода сприяє активації нервової системи і впливає на роботу м’язів, що так необхідно в умовах швидкого реагування.

Протягом дня:

  • робіть короткі паузи між завданнями, які виконуєте: кілька хвилин часу, щоб перевести подих, будуть корисніше, ніж змилене тіло, яке женеться виконувати роботу за роботою;
  • не уникайте спілкування з іншими людьми: спілкуйтеся з кимось із ваших рідних, колег, друзів;
  • підтримуйте порядок в домі й на робочому місці.

Після завершення основної частини дня (ранній вечір):

  • відзначте собі десь у записнику, що ви сьогодні зробили: з часом ваш блокнот поповниться маленькими досягненнями, які стануть великими справами;
  • якщо ви займаєтеся волонтерством, приділіть час поспілкуватися з супервізором або розкажіть про це друзям, поділіться в соцмережах (будьте обережні з поширенням особистої інформації);
  • зателефонуйте або напишіть своїм близьким, що з вами все в порядку, і поцікавтеся про їхній день;
  • приділіть час відновленню ресурсу: зробіть щось приємне для себе.

Вечір або час перед сном:

  • зробіть вечірню зарядку або вправи з йоги, медитацію, почитайте (бажано не новини) тощо;
  • запишіть кілька справ (3-5, не більше, які плануєте завтра зробити), якщо обставини не зміняться;
  • перевірте, чи все на місці з речей, які плануєте завтра одягнути або взяти з собою (включаючи валізку для швидкого реагування);
  • підготуйте місце для сну: не лягайте спати голодними; намагайтеся лягати спати в один і той же час; якщо не вдається заснути протягом 15 хвилин, встаньте і зробіть щось інше, що відволіче ваші думки, і через 20-30 хвилин повертайтеся в ліжко.

Відволікання думок не означає їхнє збудження або посилення завдяки іншій інформації, тобто не рекомендується переглядати новинну стрічку. Якщо чекаєте повідомлення від когось, переглядайте не частіше ніж раз на 30 хвилин і ввімкніть сигнал про сповіщення.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Воєнний стан Поради психолога психічні розлади
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