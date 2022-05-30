Человеческая психика воспринимает войну как катастрофу для жизни человека, включая все сферы. Отношения в паре – это одна из тех сфер, где в этот период чаще возникают конфликты, расставания, меняется форма отношений, проявляется то, что было спрятано глубоко или не в свое время.

Психолог-практик в методе гештальт-терапии, транзактном анализе, когнитивно-поведенческой терапии Ольга Котляр объяснила, почему так происходит, и дала советы, как сохранить отношения во время войны для мужчин и женщин.

По ее словам, это происходит, потому что возникает злоба и претензии друг к другу. Психика человека предусмотрительна – важно понять значение и смысл каждой эмоции и научиться правильно выражать их.

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— Злость нужна каждому как воздух. Из-за агрессии мы закрываем свои потребности и выстраиваем межличностные границы контакта с людьми и с партнерами в отношениях. Сейчас злоба поднимается на самом деле агрессора, на ситуацию, которую невозможно решить на своем уровне, потому что война — дело политическое, а не романтическое, — отметила она.

Заявляя претензии к своему мужчине: “Ты ничего не можешь решить!”, “У тебя есть свой взгляд?!”, “Ты меня не понимаешь” и т.д., женщина таким образом загоняет его в угол.

Важно понимать: да, ваш мужчина не может решить какие-либо вопросы прямо сейчас. Но и критикой в ​​его сторону, с обесцениванием личных амбиций второй половинки вы результата точно не получите.

– Это легко можно проверить. Попытайтесь ответить на вопрос: какого результата вы уже достигли, подавляя самолюбие вашего партнера? А теперь подумайте, насколько вы счастливы с результатом, который у вас есть, — советует специалист.

Как сохранить отношения во время войны (советы женщинам):

поддерживать друг друга, научиться слышать кто что может, а кто чего не может дать в этот период. Решать проблему вместе, а не самой, чтобы потом злиться и обижаться;

говорить друг с другом через “Я — сообщение” вместо “Ты — сообщения”. Например: “Я прошу твоей помощи” вместо “Ты мне не помогаешь!”;

важно не смешивать эти два момента, потому что плачут от боли все люди, как и смеются от радости, за исключением, если смех не вызван защитной реакцией на происходящее;

каждая реакция или взгляд не характеризует конфигурации дела к вам лично. Кроме того, жалеть кого-то – это обесценивать еще сильнее любого человека. Жаль унижает, а обида — не решает суть проблемы. Научитесь отделять эмоции партнера и чувства к вам.

Как сохранить отношения во время войны (советы мужчинам):

Любой кризис, включая войну, показывает, что происходит в паре на самом деле. Ищите ответственность за ваши отношения совместно из расчета 50/50 – каждый отвечает за свою половину и ищет причины в себе, а не в партнере.

– Страх чувствуют даже самые сильные люди. Ибо он — инстинкт самосохранения. Поэтому это нормально, что в критических условиях и мужчины, и женщины испытывают страх, – говорит Котляр.

Для женщины базовая потребность – это безопасность во всех смыслах этого слова. Сейчас в период перемен женщины вынуждены быть сильнее, проявлять волевые усилия, брать ответственность за себя и детей в чужих странах, осваивать новые территории, обеспечивать себе жизнь.

Женщину, независимо от того, рядом она с вами или на расстоянии, нужно “обнять” — в прямом и переносном смысле слова. Не орать, не диктовать условия, а говорить приятные слова, выслушивать.

Кроме того, женщинам важно проживать свои чувства вслух. Интересуйтесь, как прошел ее день, чем она занималась, о ее понравившемся интересе, как она спала, что ела, скажите о своих чувствах, скажите, что она — самая красивая, желанная, любимая.

В период кризиса важна мета каждого из партнеров — победить свою гендерную принадлежность:

для женщины научиться быть самостоятельной и зрелой, чтобы в дальнейшей жизни больше понимать своего мужа;

для мужчины — быть самодостаточным, только из-за заботы о себе и ближних, о родных людях.

Источник: Психологическая поддержка