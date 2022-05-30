Людська психіка сприймає війну як катастрофу для життя людини, включно з усіма сферами. Стосунки в парі — це одна з тих сфер, де в цей період частіше виникають конфлікти, розставання, змінюється форма стосунків, проявляється те, що було заховано глибоко чи не промовлено свого часу.

Психолог-практик у методі гештальт-терапії, транзактному аналізі, когнітивно-поведінковій терапії Ольга Котляр пояснила, чому так відбувається, та дала поради, як зберегти стосунки під час війни для чоловіків та жінок.

За її словами, це відбувається, адже виникає злість та претензії одне до одного. Психіка людини передбачлива — важливо зрозуміти значення і сенс кожної емоції та навчитися правильно висловлювати їх.

Зараз дивляться

– Злість потрібна кожному як повітря. Через агресію ми закриваємо свої потреби і вибудовуємо міжособистісні межі контакту з людьми та з партнерами у стосунках. Зараз злість піднімається насправді на агресора, на ситуацію, яку неможливо вирішити на своєму рівні, бо війна — справа політична, а не романтична, – зазначила вона.

Заявляючи претензії до свого чоловіка: “Ти нічого не можеш вирішити!”, “У тебе є свій погляд?!”, “Ти мене не розумієш” тощо, жінка у такий спосіб заганяє його в кут.

Важливо розуміти: так, ваш чоловік не може вирішити якісь питання просто зараз. Але й критикою в його бік, зі знецінюванням особистих амбіцій другої половинки ви результату точно не отримаєте.

– Це легко можна перевірити. Спробуйте відповісти на запитання: якого результату ви вже досягли, пригнічуючи самолюбство вашого партнера? А тепер подумайте, наскільки ви щасливі з тим результатом, що у вас є, – радить спеціаліст.

Як зберегти стосунки під час війни (поради жінкам):

підтримувати одне одного, навчитися чути, хто що може, а хто чого не може дати в цей період. Вирішувати проблему разом, а не самій, щоб потім злитися та ображатися;

говорити одне з одним через “Я – повідомлення” замість “Ти – повідомлення”. Наприклад: “Я прошу твоєї допомоги” замість “Ти мені не допомагаєш!”;

важливо не змішувати ці два моменти, тому що плачуть від болю всі люди, як і сміються від радості, за винятком, якщо сміх не викликаний захисною реакцією на те, що відбувається;

кожна реакція чи погляд не характеризує зміни ставлення до вас особисто. Крім того, жаліти когось — це знецінювати ще сильніше будь-яку людину. Жаль принижує, а образа — не вирішує суть проблеми. Навчіться відокремлювати емоції партнера та почуття щодо вас.

Як зберегти стосунки під час війни (поради чоловікам):

Будь-яка криза, включно з війною, показує, що відбувається у парі насправді. Шукайте відповідальність за ваші стосунки спільно з розрахунку 50/50 — кожен відповідає за свою половину і шукає причини в собі, а не в партнері.

– Страх відчувають навіть найсильніші люди. Бо він є інстинктом самозбереження. Тому це нормально, що у критичних умовах і чоловіки, і жінки відчувають страх, – каже Котляр.

Для жінки базова потреба — це безпека у всіх сенсах цього слова. Зараз, у період змін, жінки змушені бути сильнішими, виявляти вольові зусилля, брати відповідальність за себе та дітей у чужих країнах, освоювати нові території, забезпечувати собі життя.

Жінку, незалежно від того, поряд вона з вами або на відстані, потрібно “обійняти” — у прямому й переносному сенсі слова. Не кричати, не диктувати умови, а говорити приємні слова, вислуховувати.

Крім того, жінкам важливо проживати свої почуття вголос. Цікавтесь, як пройшов її день, чим вона займалася, про її інтереси, що їй сподобалося, як вона спала, що їла, скажіть про свої почуття, скажіть, що вона — найкрасивіша, бажана, кохана.

У період кризи є важлива мета кожного з партнерів — перемогти свою гендерну приналежність:

для жінки — навчитися бути самостійною та зрілою, щоб у подальшому житті більше розуміти свого чоловіка;

для чоловіка — бути самодостатнім, тільки через турботу про себе та ближніх, про рідних людей.

Джерело: Психологічна підтримка