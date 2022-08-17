Для украинцев, которые пострадали от войны, развязанной Россией, создали линию бесплатной психологической помощи.

Обратиться может любой, кто пострадал от войны. Линия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102 (звонки из Украины бесплатные). Также линия принимает звонки граждан Украины, которые находятся в других государствах, а именно:

Чехии +420 800 012 058,

Польши +48 800 088 141,

Франции +33 805 080 466,

Португалии +351 800 780 756,

Швеции +46 20 160 46 46,

Ирландии +353 1800 817 519,

Италии +39 800 939 092.

Вызовы всех мобильных операторов этих стран на соответствующие номера также бесплатны.

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Количество государств, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Национальной психологической ассоциации.

Источник: Психологическая поддержка