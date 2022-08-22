Американский врач Эндрю Вейл, известный своими советами по здоровью, создал дыхательно упражнение, которое, по его словам, является естественным транквилизатором и помогает уснуть за несколько минут.

— Хотя не существует четкого правила о том, почему у кого-то могут быть проблемы со сном, общепризнано, что стресс и тревога играют определенную роль, — говорит Эндрю.

Он уверяет, что схемы дыхания играют заметную роль в нашей вегетативной нервной системе, которая регулирует частоту сердечных сокращений, мышечное напряжение, мотивацию и другие аспекты расслабления или возбуждения.

По словам врача, в то время как быстрое поверхностное дыхание может вызвать чувство беспокойства, дыхание глубокое и медленное может успокаивать.

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Эндрю Вейл разработал метод 4-7-8, который показал высокую эффективность.

Метод 4-7-8 Эндрю Вейла:

п олностью выдохните через рот, произнося свистящий звук;

олностью выдохните через рот, произнося свистящий звук; з акройте рот и спокойно вдохните через нос, считая в уме до четырех;

акройте рот и спокойно вдохните через нос, считая в уме до четырех; з адержите дыхание, считая до семи;

адержите дыхание, считая до семи; п олностью выдохните через рот, издавая свистящий звук, считая до восьми.

Теперь снова вдохните и повторите цикл еще три раза.

— Это дыхательное упражнение является естественным транквилизатором для нервной системы, — уверяет медик.

По его словам, в отличие от транквилизаторов, которые часто эффективны, когда вы принимаете их впервые, но затем теряют свою силу с течением времени, это упражнение становится сильнее с повторением и практикой.

Источник: Express