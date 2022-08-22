Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Даже в состоянии тревоги и стресса: метод, чтобы заснуть за считанные минуты

22 августа 2022, 17:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сон
Источник: Depositphotos

Американский врач Эндрю Вейл, известный своими советами по здоровью, создал дыхательно упражнение, которое, по его словам, является естественным транквилизатором и помогает уснуть за несколько минут.

— Хотя не существует четкого правила о том, почему у кого-то могут быть проблемы со сном, общепризнано, что стресс и тревога играют определенную роль, — говорит Эндрю.

Он уверяет, что схемы дыхания играют заметную роль в нашей вегетативной нервной системе, которая регулирует частоту сердечных сокращений, мышечное напряжение, мотивацию и другие аспекты расслабления или возбуждения.

Читайте также:
Як прибрати мішки під очима — поради експертаОт стресса, плохого питания или недосыпа? Как убрать мешки под глазами — советы дерматолога

По словам врача, в то время как быстрое поверхностное дыхание может вызвать чувство беспокойства, дыхание глубокое и медленное может успокаивать.

Сейчас смотрят

Эндрю Вейл разработал метод 4-7-8, который показал высокую эффективность.

Метод 4-7-8 Эндрю Вейла:

  • полностью выдохните через рот, произнося свистящий звук;
  • закройте рот и спокойно вдохните через нос, считая в уме до четырех;
  • задержите дыхание, считая до семи;
  • полностью выдохните через рот, издавая свистящий звук, считая до восьми.

Теперь снова вдохните и повторите цикл еще три раза.

— Это дыхательное упражнение является естественным транквилизатором для нервной системы, — уверяет медик.

По его словам, в отличие от транквилизаторов, которые часто эффективны, когда вы принимаете их впервые, но затем теряют свою силу с течением времени, это упражнение становится сильнее с повторением и практикой.

Источник: Express

Теги
поради лікаря Сон Стрес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь