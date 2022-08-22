Американський лікар Ендрю Вейл, відомий своїми порадами по здоров’ю, створив дихальну вправу, яка, за його словами, є природним транквілізатором і допомагає заснути за кілька хвилин.

– Хоча не існує чіткого правила про те, чому у когось можуть бути проблеми зі сном, загальновизнано, що стрес і тривога відіграють певну роль, – говорить Ендрю.

Він запевняє, що схеми дихання відіграють помітну роль у нашій вегетативній нервовій системі, яка регулює частоту серцевих скорочень, м’язову напругу, мотивацію та інші аспекти розслаблення або збудження.

За словами лікаря, в той час як швидке поверхневе дихання може викликати почуття занепокоєння, дихання глибоке і повільне може заспокоювати.

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Ендрю Вейл розробив метод 4-7-8, який показав високу ефективність.

Метод 4-7-8 Ендрю Вейла:

повністю видихніть через рот, вимовляючи свистячий звук;

закрийте рот і спокійно вдихніть через ніс, рахуючи в розумі до чотирьох;

затримайте дихання, рахуючи до семи;

повністю видихніть через рот, видаючи свистячий звук, рахуючи до восьми.

Тепер знову вдихніть і повторіть цикл ще три рази.

– Ця дихальна вправа є природним транквілізатором для нервової системи, – запевняє медик.

За його словами, на відміну від транквілізаторів, які часто ефективні, коли ви приймаєте їх вперше, але потім втрачають свою силу з плином часу, ця вправа стає сильнішою з повторенням і практикою.

Джерело: Express