Согласно новому исследованию команды ученых Центра взаимодействия еды и медицины в Ирландии, APC Microbiome Ireland, ферментированные продукты и клетчатка могут снизить уровень стресса.

— Механизмы, лежащие в основе влияния диеты на психическое здоровье, до сих пор полностью не изучены, — говорят ученые.

По их словам, одним из объяснений может быть связь между мозгом и микробиомом — триллионами бактерий, которые живут в нашем кишечнике.

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Чтобы проверить это, исследователи привлекли 45 здоровых людей с относительно низким содержанием клетчатки в возрасте 18–59 лет. Больше половины составляли женщины. Участников разделили на две группы и случайным образом распределили диету, которой они должны были следовать в течение четырех недель.

Примерно половине из них была назначена психобиотическая диета, которая увеличила количество потребляемых пребиотиков и ферментированных продуктов. Участникам сказали, что они должны включать в еженедельный рацион:

6–8 порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотических волокон (таких как лук, капуста, яблоки, бананы и овес);

5–8 порций зерновых;

3–4 порций бобовых;

2–3 порции ферментированных продуктов (например, квашеной капусты, кефира и чайного гриба).

Участники контрольной группы получали только общие диетические рекомендации, основанные на пирамиде здорового питания.

Выяснилось, что те, кто придерживался психобиотической диеты, сообщили, что чувствовали меньше стресса по сравнению с теми, кто придерживался контрольной диеты.

Также была обнаружена прямая корреляция между тем, насколько строго участники соблюдали диету: те, кто ел больше психобиотических продуктов в течение четырехнедельного периода, сообщали о наибольшем снижении уровня стресса.

Результаты показывают, что этот тип диеты также может помочь защитить психическое здоровье в долгосрочной перспективе, уверены ученые.