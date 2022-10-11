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Ученые выяснили, что общение за едой снижает уровень стресса

11 октября 2022, 17:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Опрос, проведенный Американской кардиологической ассоциацией, показал, регулярное времяпрепровождение с другими людьми может быть простым решением, которое поможет справиться со стрессом.

Сообщается, что из 1 000 опрошенных взрослых американцев, подавляющее большинство (84%) сказали, что хотели бы чаще принимать пищу с близкими. И почти все родители сообщили о меньшем уровне стресса в их семье, если они регулярно общаются за едой.

— Общение во время еды — это отличный способ уменьшить стресс, повысить самооценку и улучшить социальные связи, особенно для детей, — отметила волонтер Американской кардиологической ассоциации Эрин Мишос.

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По словам ученых, общение с друзьями, семьей, коллегами и соседями приносит людям пользу не только в плане облегчения стресса. Опрос показал, что 67% людей говорят, что совместный прием пищи напоминает им о важности общения с другими людьми, а 54% — о том, что нужно замедлиться и сделать перерыв.

Опрошенные также заявили, что они с большей вероятностью (59%) делают выбор в пользу более здоровой пищи, когда едят с другими людьми.

И почти 7 из 10 (69%) респондентов опроса, работающих полный или неполный рабочий день, заявили, что они чувствовали бы меньше стресса на работе, если бы было больше времени, чтобы сделать перерыв и пообедать с коллегой.

Источник
MedicalXpress
Теги
здорова їжа Наукові дослідження Сім’я Стрес
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