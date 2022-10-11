Опитування, проведене Американською кардіологічною асоціацією, показало, регулярне проведення часу з іншими людьми може бути простим рішенням, яке допоможе впоратися зі стресом.

Повідомляється, що з 1 000 опитаних дорослих американців, переважна більшість (84%) сказали, що хотіли б частіше приймати їжу з близькими. І майже всі батьки повідомили про менший рівень стресу у своїй родині, якщо вони регулярно спілкуються за їжею.

– Спілкування під час їжі — це відмінний спосіб зменшити стрес, підвищити самооцінку і поліпшити соціальні зв’язки, особливо для дітей, — зазначила волонтер Американської кардіологічної асоціації Ерін Мішос.

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За словами вчених, спілкування з друзями, родиною, колегами і сусідами приносить людям користь не тільки в плані полегшення стресу. Опитування показало, що 67% людей кажуть, що спільний прийом їжі нагадує їм про важливість спілкування з іншими людьми, а 54% – про те, що потрібно сповільнитися і зробити перерву.

Опитані також заявили, що вони з більшою ймовірністю (59%) роблять вибір на користь більш здорової їжі, коли їдять з іншими людьми.

І майже 7 з 10 (69%) респондентів опитування, які працюють повний або неповний робочий день, заявили, що вони почуватимуть менше стресу на роботі, якщо б мали більше часу, щоб зробити перерву і пообідати з колегою.