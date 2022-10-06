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Як зменшити негативний вплив стресу на шкіру — дерматолог

6 Жовтня 2022, 08:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Сертифікований дерматолог Кейра Барр пояснила, як стрес впливає на нашу шкіру і як мінімізувати цей фактор, який здатний запустити процеси передчасного старіння.

– Шкіра – це найбільший орган людини. Незважаючи на те, що багато хто з нас дивляться на шкіру чисто з естетичної точки зору, одна з головних її функцій — захист, – говорить фахівець з проблем шкіри.

За її словами, мозок і шкіра людини тісно пов’язані і активно взаємодіють один з одним.

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Іншими словами, коли ми переживаємо стрес через роботу, відносини або будь-які поточні події. Це означає, що шкіра одночасно є як причиною викиду гормонів стресу, так і їхньою жертвою. Це робить шкіру більш вразливою до інфекцій, запалень і подразнень.

Дерматолог зазначає, що шкіра часто відображає те, що відбувається в нашому організмі.

Вплив стресу на шкіру:

  • підвищує ризики запалення, погіршує загоєння ран;
  • залози продукують більше жиру, що може погіршити прояви акне;
  • викликає загострення екземи або псоріазу;
  • впливає і на процеси старіння: гормони стресу руйнують колаген і еластин в складі шкіри, через що ви можете побачити на обличчі більше зморшок.

Що з цим робити

– Ми не можемо прибрати стрес з нашого життя, але ми можемо зменшувати його вплив на нас, навчитися працювати зі стресом, – запевняє Кейра Барр.

І рекомендує шукати свої методи боротьби зі стресом. Це може бути:

  • йога або інший вид спорту;
  • дихальні практики;
  • медитація;
  • психотерапія.

Якщо вас дуже непокоїть стан шкіри, наприклад, погіршилися прояви акне, псоріазу або розацеї (хронічне захворювання шкіри, що проявляється почервонінням), слід звернутися за консультацією до дерматолога, адже реакція шкіри на стрес може бути дуже індивідуальна і різноманітна.

Джерело: AAD

Теги
поради лікаря Проблемна шкіра Стрес
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