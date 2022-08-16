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Критичні дні та стрес: найчастіші причини порушення циклу, що робити

16 Серпня 2022, 10:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
місячні
Джерело: Depositphotos

Досвідчені експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про найбільш поширені причини порушення менструального циклу і поділилися порадами щодо подальших дій в цій ситуації.

– Сильний стрес – як позитивний, так і негативний, може істотно позначатися на рівнях гормонів, а ті — проявлятися в процесах в організмі, зокрема, менструації, – зазначають медики.

За їхніми словами, під час війни цілком достатньо зрозумілих причин для порушення циклу, яким вважається термін між місячними:

  • менше 21 дня;
  • більше 35 днів.

Найчастішою причиною нерегулярної менструації є саме нервове напруження, зміна умов і обставин життя, що торкнулися зараз буквально всіх.

Зараз дивляться

Однак різні організми реагують на стрес по-різному — у одних це може привести до тривалої затримки, у інших – взагалі не позначиться на менструації.

Серед інших причин порушення циклу:

  • незвична фізичне навантаження;
  • обмежене харчування і схуднення;
  • запальні захворювання та інфекції, в тому числі передаються статевим шляхом;
  • порушення роботи ендокринних органів;
  • вагітність;
  • недостатня кількість води;
  • синдром полікістозних яєчників;
  • інші хронічні захворювання.
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Якщо ви помітили затримку менструації, насамперед зробіть тест на вагітність. Також зверніть увагу на наявність ознак запалення або інфекції (дискомфорт, печіння в області статевих органів, незвичайні виділення).

Згадайте, чи не було незахищеного сексу (або ви не змогли проконтролювати цілісність презерватива). Зверніть увагу на своє харчування – чи достатньо ви їсте і п’єте.

Також важливо отримати консультацію гінеколога, принаймні онлайн. Контакти лікарів, які консультують під час війни, можна знайти в мережі.

Джерело: Бережи себе

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