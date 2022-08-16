Опытные эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о наиболее распространенных причинах нарушения менструального цикла и поделились советами относительно дальнейших действий в этой ситуации.

— Сильный стресс — как положительный, так и отрицательный, может существенно сказываться на уровнях гормонов, а те — проявляться в процессах в организме, в частности, менструации, — отмечают медики.

По их словам, во время войны вполне достаточно понятных причин для нарушения цикла, которым считается срок между месячными:

менее 21 дня;

более 35 дней.

Самой частой причиной нерегулярной менструации является именно нервное напряжение, изменение условий и обстоятельств жизни, коснувшихся сейчас буквально всех.

Сейчас смотрят

Однако разные организмы реагируют на стресс по-разному — у одних это может привести к длительной задержке, у других — вообще не скажется на менструации.

Среди других причин нарушения цикла:

непривычная физическая нагрузка;

ограниченное питание и похудение;

воспалительные заболевания и инфекции, в том числе передающиеся половым путем;

нарушение работы эндокринных органов;

беременность;

недостаточное количество воды;

синдром поликистозных яичников;

другие хронические заболевания.

Если вы заметили задержку менструации, первым делом сделайте тест на беременность. Также обратите внимание на наличие признаков воспаления или инфекции (дискомфорт, жжение в области половых органов, необычные выделения).

Вспомните, не было ли незащищенного секса (или вы не смогли проконтролировать целостность презерватива). Обратите внимание на свое питание — достаточно ли вы едите и пьете.

Также важно получить консультацию гинеколога, по крайней мере онлайн. Контакты врачей, консультирующих во время войны, можно найти в сети.

Источник: Береги себя