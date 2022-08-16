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Критические дни и стресс: частые причины нарушения цикла, что делать

16 августа 2022, 10:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
місячні
Источник: Depositphotos

Опытные эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о наиболее распространенных причинах нарушения менструального цикла и поделились советами относительно дальнейших действий в этой ситуации.

— Сильный стресс — как положительный, так и отрицательный, может существенно сказываться на уровнях гормонов, а те — проявляться в процессах в организме, в частности, менструации, — отмечают медики.

По их словам, во время войны вполне достаточно понятных причин для нарушения цикла, которым считается срок между месячными:

  • менее 21 дня;
  • более 35 дней.

Самой частой причиной нерегулярной менструации является именно нервное напряжение, изменение условий и обстоятельств жизни, коснувшихся сейчас буквально всех.

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Однако разные организмы реагируют на стресс по-разному — у одних это может привести к длительной задержке, у других — вообще не скажется на менструации.

Среди других причин нарушения цикла:

  • непривычная физическая нагрузка;
  • ограниченное питание и похудение;
  • воспалительные заболевания и инфекции, в том числе передающиеся половым путем;
  • нарушение работы эндокринных органов;
  • беременность;
  • недостаточное количество воды;
  • синдром поликистозных яичников;
  • другие хронические заболевания.
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Если вы заметили задержку менструации, первым делом сделайте тест на беременность. Также обратите внимание на наличие признаков воспаления или инфекции (дискомфорт, жжение в области половых органов, необычные выделения).

Вспомните, не было ли незащищенного секса (или вы не смогли проконтролировать целостность презерватива). Обратите внимание на свое питание — достаточно ли вы едите и пьете.

Также важно получить консультацию гинеколога, по крайней мере онлайн. Контакты врачей, консультирующих во время войны, можно найти в сети.

Источник: Береги себя

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