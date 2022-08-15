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Уменьшит стресс и беспокойство: простое занятие за 15 минут до сна

15 августа 2022, 16:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Психолог из Британии Кэтрин Холл рекомендует для спокойного и хорошего ночного отдыха за 15 минут до сна вести дневник, куда следует записывать свои чувства и ощущения за день.

— Если вы записываете свои чувства, это помогает лучше регулировать свои эмоции и позволяет вырваться из бесконечного умственного цикла размышлений, — уверяет психолог.

По ее словам, признание своих эмоций и их запись снижает потребность нашего разума в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями.

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Кэтрин поделилась и другими советами по борьбе с плохим ночным сном:

  • ключевым моментом является последовательность. Вы должны соблюдать как можно более последовательное время отхода ко сну и время пробуждения;
  • ежедневная практика релаксации. Методы релаксации, которыми несложно овладеть, могут быть невероятно полезными, помогая вам заснуть и уменьшая стресс;
  • избегайте употребления алкоголя. Алкоголь вызывает общее сокращение фазы быстрого сна, также известного как сон во сне. Когда алкоголь начинает сходить на нет, нередко можно увидеть действительно яркие сны или кошмары.

Психолог также напомнила наиболее распространенные причины бессонницы:

  • стресс, тревога или депрессия;
  • шум;
  • комната, в которой слишком жарко или холодно;
  • неудобные кровати;
  • алкоголь, кофеин или никотин;
  • рекреационные наркотики, такие как кокаин или экстази;
  • расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом;
  • сменная работа.

Источник: Express

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