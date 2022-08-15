Психолог з Британії Кетрін Холл рекомендує для спокійного і гарного нічного відпочинку за 15 хвилин до сну вести щоденник, куди слід записувати свої почуття за день.

– Якщо ви записуєте свої почуття, це допомагає краще регулювати свої емоції і дозволяє вирватися з нескінченного розумового циклу роздумів, – запевняє психолог.

За її словами, визнання своїх емоцій і їхній запис знижує потребу нашого розуму в постійній боротьбі з будь-якими негативними і стресовими думками.

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Кетрін поділилася і іншими порадами по боротьбі з поганим нічним сном:

ключовим моментом є послідовність . Ви повинні дотримуватися якомога більш послідовн ого час у відходу до сну і час у пробудження;

. Ви повинні дотримуватися якомога більш час відходу до сну і час пробудження; щоденна практика релаксації . Методи релаксації, якими нескладно опанувати, можуть бути неймовірно корисними, допомагаючи вам заснути і зменшуючи стрес;

. Методи релаксації, якими нескладно опанувати, можуть бути неймовірно корисними, допомагаючи вам заснути і зменшуючи стрес; уникайте вживання алкоголю. Алкоголь викликає загальне скорочення фази швидкого сну, також відомого як сон уві сні. Коли алкоголь починає сходити нанівець, нерідко можна побачити дійсно яскраві сни або кошмари.

Психолог також нагадала найбільш поширені причини безсоння:

стрес, тривога або депресія;

шум;

кімната, в якій занадто жарко або холодно;

н езручні ліжка;

езручні ліжка; алкоголь, кофеїн або нікотин;

рекреаційні наркотики, такі як кокаїн або екстазі;

розлад добового біоритму в зв’язку з далеким перельотом;

змінна робота.

Джерело: Express