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Не стоит игнорировать: первые симптомы проблем с психическим здоровьем

15 августа 2022, 13:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о первых признаках проблем с психическим здоровьем и почему их ни в коем случае нельзя игнорировать.

— Сложность проблем с психическим здоровьем можно оценить по тому, какое влияние они оказывают на повседневную жизнь и учитывая обстоятельства, которые привели к ним, — отмечают психологи.

По их словам, такие проблемы могут быть очень угрожающими: негативно влиять на образ жизни, отношения с другими, продуктивность работы и тому подобное.

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— Представим, что у вас важный экзамен, волноваться перед которым — нормально. Но если вы тревожитесь настолько сильно, что пропускаете учебный день, чтобы экзамен не сдавать, это может быть серьезным сигналом, — уверяют специалисты Минздрава.

И предлагают ознакомиться с изменениями в вашем состоянии, которые должны насторожить и заставить обратиться за помощью психолога.

Изменения настроения:

  • длительное ощущение беспричинной печали;
  • резкие изменения настроения: от самого хорошего до самого плохого;
  • чрезмерное беспокойство из-за стрессовых событий;
  • апатия в отношении того, что раньше приносило удовольствие;
  • вспышки гнева, проявления насилия в отношении других.

Физические изменения:

  • неожиданное потоотделение, приступы тошноты;
  • ускоренное сердцебиение или затрудненное дыхание с сильным беспокойством и страхом;
  • нарушение сна;
  • ощущение усталости независимо от того, сколько вы спите;
  • заметные изменения сексуального влечения или сексуальной активности;
  • заметные изменения пищевого поведения.

Изменения поведения:

  • суицидальные мысли или нанесение себе повреждений;
  • появление значительных провалов в памяти;
  • желание социально изолироваться;
  • навязчивые мысли или вера в то, что не является реальным;
  • появление галлюцинаций.

Источник
Минздрав
Теги
Депрессия Советы психолога психічні розлади
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