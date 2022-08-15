Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о первых признаках проблем с психическим здоровьем и почему их ни в коем случае нельзя игнорировать.
— Сложность проблем с психическим здоровьем можно оценить по тому, какое влияние они оказывают на повседневную жизнь и учитывая обстоятельства, которые привели к ним, — отмечают психологи.
По их словам, такие проблемы могут быть очень угрожающими: негативно влиять на образ жизни, отношения с другими, продуктивность работы и тому подобное.
— Представим, что у вас важный экзамен, волноваться перед которым — нормально. Но если вы тревожитесь настолько сильно, что пропускаете учебный день, чтобы экзамен не сдавать, это может быть серьезным сигналом, — уверяют специалисты Минздрава.
И предлагают ознакомиться с изменениями в вашем состоянии, которые должны насторожить и заставить обратиться за помощью психолога.
Изменения настроения:
- длительное ощущение беспричинной печали;
- резкие изменения настроения: от самого хорошего до самого плохого;
- чрезмерное беспокойство из-за стрессовых событий;
- апатия в отношении того, что раньше приносило удовольствие;
- вспышки гнева, проявления насилия в отношении других.
Физические изменения:
- неожиданное потоотделение, приступы тошноты;
- ускоренное сердцебиение или затрудненное дыхание с сильным беспокойством и страхом;
- нарушение сна;
- ощущение усталости независимо от того, сколько вы спите;
- заметные изменения сексуального влечения или сексуальной активности;
- заметные изменения пищевого поведения.
Изменения поведения:
- суицидальные мысли или нанесение себе повреждений;
- появление значительных провалов в памяти;
- желание социально изолироваться;
- навязчивые мысли или вера в то, что не является реальным;
- появление галлюцинаций.