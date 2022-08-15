Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о первых признаках проблем с психическим здоровьем и почему их ни в коем случае нельзя игнорировать.

— Сложность проблем с психическим здоровьем можно оценить по тому, какое влияние они оказывают на повседневную жизнь и учитывая обстоятельства, которые привели к ним, — отмечают психологи.

По их словам, такие проблемы могут быть очень угрожающими: негативно влиять на образ жизни, отношения с другими, продуктивность работы и тому подобное.

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— Представим, что у вас важный экзамен, волноваться перед которым — нормально. Но если вы тревожитесь настолько сильно, что пропускаете учебный день, чтобы экзамен не сдавать, это может быть серьезным сигналом, — уверяют специалисты Минздрава.

И предлагают ознакомиться с изменениями в вашем состоянии, которые должны насторожить и заставить обратиться за помощью психолога.

Изменения настроения:

длительное ощущение беспричинной печали;

резкие изменения настроения: от самого хорошего до самого плохого;

чрезмерное беспокойство из-за стрессовых событий;

апатия в отношении того, что раньше приносило удовольствие;

вспышки гнева, проявления насилия в отношении других.

Физические изменения:

неожиданное потоотделение, приступы тошноты;

ускоренное сердцебиение или затрудненное дыхание с сильным беспокойством и страхом;

нарушение сна;

ощущение усталости независимо от того, сколько вы спите;

заметные изменения сексуального влечения или сексуальной активности;

заметные изменения пищевого поведения.

Изменения поведения: