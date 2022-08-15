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Не варто ігнорувати: перші симптоми проблем зі психічним здоров’ям

15 Серпня 2022, 13:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про перші ознаки проблем з психічним здоров’ям і чому їх у жодному разі не можна ігнорувати.

– Складність проблем з психічним здоров’ям можна оцінити по тому, який вплив вони чинять на повсякденне життя і враховуючи обставини, які привели до них, – відмічають психологи.

За їхніми словами, такі проблеми можуть бути дуже загрозливими: негативно впливати на спосіб життя, стосунки з іншими, продуктивність роботи тощо.

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– Уявімо, що у вас важливий іспит, хвилюватися перед яким – нормально. Але якщо ви тривожитеся настільки сильно, що пропускаєте навчальний день, щоб іспит не здавати, це може бути серйозним сигналом, – запевняють фахівці МОЗ.

І пропонують ознайомитися зі змінами у вашому стані, які повинні насторожити і змусити звернутися по допомогу психолога.

Зміни настрою:

  • тривале відчуття безпричинної печалі;
  • різкі зміни настрою: від найкращого до найгіршого;
  • надмірне занепокоєння через стресові події;
  • апатія щодо того, що раніше приносило задоволення;
  • спалахи гніву, прояви насильства щодо інших.

Фізичні зміни:

  • несподіване потовиділення, напади нудоти;
  • прискорене серцебиття або утруднене дихання з сильним занепокоєнням і страхом;
  • порушення сну;
  • відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите;
  • помітні зміни сексуального потягу або сексуальної активності;
  • помітні зміни харчової поведінки.

Зміни поведінки:

  • суїцидальні думки або нанесення собі ушкоджень;
  • поява значних прогалин в пам’яті;
  • бажання соціально ізолюватися;
  • нав’язливі думки або віра в те, що не є реальним;
  • поява галюцинацій.

Джерело
МОЗ
Теги
Депресія Поради психолога психічні розлади
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