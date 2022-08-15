Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про перші ознаки проблем з психічним здоров’ям і чому їх у жодному разі не можна ігнорувати.
– Складність проблем з психічним здоров’ям можна оцінити по тому, який вплив вони чинять на повсякденне життя і враховуючи обставини, які привели до них, – відмічають психологи.
За їхніми словами, такі проблеми можуть бути дуже загрозливими: негативно впливати на спосіб життя, стосунки з іншими, продуктивність роботи тощо.
– Уявімо, що у вас важливий іспит, хвилюватися перед яким – нормально. Але якщо ви тривожитеся настільки сильно, що пропускаєте навчальний день, щоб іспит не здавати, це може бути серйозним сигналом, – запевняють фахівці МОЗ.
І пропонують ознайомитися зі змінами у вашому стані, які повинні насторожити і змусити звернутися по допомогу психолога.
Зміни настрою:
- тривале відчуття безпричинної печалі;
- різкі зміни настрою: від найкращого до найгіршого;
- надмірне занепокоєння через стресові події;
- апатія щодо того, що раніше приносило задоволення;
- спалахи гніву, прояви насильства щодо інших.
Фізичні зміни:
- несподіване потовиділення, напади нудоти;
- прискорене серцебиття або утруднене дихання з сильним занепокоєнням і страхом;
- порушення сну;
- відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите;
- помітні зміни сексуального потягу або сексуальної активності;
- помітні зміни харчової поведінки.
Зміни поведінки:
- суїцидальні думки або нанесення собі ушкоджень;
- поява значних прогалин в пам’яті;
- бажання соціально ізолюватися;
- нав’язливі думки або віра в те, що не є реальним;
- поява галюцинацій.