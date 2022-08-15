Засновники офіційного Telegram-каналу ССО Азов, сформованого 24 лютого 2022 року як окремий підрозділ ветеранами Азову, розповідають, зокрема, і про те, як не потрібно розмовляти з тими, хто зараз на передньому краї оборони нашої країни.

У крайній публікації азовці поділилися своєю думкою з приводу того, чи можна ділитися своїми переживаннями з військовим, як шкодить відвертість і чи варто проговорювати плани на майбутнє.

“Я дуже хвилююся за тебе. Я не спала всю ніч! Я плачу постійно!”. Що ви хочете почути у відповідь на такі слова? Подяку або щось на зразок, мені дуже приємно, що ти так переживаєш, задають питання фахівці.

Зараз дивляться

І дають відповідь: така відвертість не підтримує. Навпаки, військовий відчуває провину через те, що є причиною ваших переживань. Від цього йому стає важко на душі.

На думку азовців, краще сконцентрувати свою увагу на військовому, а не на тому, як вам складно. Дайте йому можливість виговоритися. Поділіться тривогами, переживаннями, страхами з тими, хто у відносній безпеці, а з військовими варто ділитися позитивом.

Наприклад: “Ось ми з тобою поїдемо після війни туди і туди, а ще зробимо ось це і це”.

Якщо військовий починає говорити щось на кшталт: “Хто його знає, що буде далі; мені зараз не до цього”, прийміть таку реакцію спокійно, і все ж завершите розмову оптимістично: “Ой, та звичайно поїдемо; звичайно ти повернешся, і у нас все буде добре; я буду чекати тебе скільки треба”.

Після такої розмови близька вам людина морально буде відчувати себе краще. Вона буде думати про плани і світле майбутнє, і це хоч на деякий час відверне її від важкої реальності, підбадьорить і додасть сил рухатися вперед.

Джерело: ССО Азов