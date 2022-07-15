Портал Дія пропонує новий цифровий курс із психологічної підтримки під час війни. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

– Психологічний стан і здоров’я під час військових дій вкрай важливі. Зараз, під час російської агресії, велика кількість українців переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу і напруження, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий освітній курс на порталі Дія “Цифрова освіта. Психологічна підтримка себе і близьких для цивільних” – це 14 серій тривалістю 4-8 хвилин, завдяки яким кожен дізнається, як:

Зараз дивляться

позбутися стресу і напруги;

допомогти дітям пережити негативні емоції;

навчитися працювати з негативними думками;

залагодити непорозуміння з близькими;

пережити психологічну травму і горе.

Автори проєкту стверджують, що курс з високою часткою ймовірності допоможе тим, кому зараз необхідна підтримка, щоб пройти цей непростий етап.