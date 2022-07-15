Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Психологія

Допоможе пережити стрес і горе: портал Дія запускає цифровий курс з психологічної підтримки

15 Липня 2022, 12:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Портал Дія пропонує новий цифровий курс із психологічної підтримки під час війни. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

– Психологічний стан і здоров’я під час військових дій вкрай важливі. Зараз, під час російської агресії, велика кількість українців переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу і напруження, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
дитинаЯк психологічна травма, пережита в дитинстві, впливає на здоров’я дорослої людини

Зазначається, що новий освітній курс на порталі Дія “Цифрова освіта. Психологічна підтримка себе і близьких для цивільних” – це 14 серій тривалістю 4-8 хвилин, завдяки яким кожен дізнається, як:

Зараз дивляться
  • позбутися стресу і напруги;
  • допомогти дітям пережити негативні емоції;
  • навчитися працювати з негативними думками;
  • залагодити непорозуміння з близькими;
  • пережити психологічну травму і горе.

Автори проєкту стверджують, що курс з високою часткою ймовірності допоможе тим, кому зараз необхідна підтримка, щоб пройти цей непростий етап.

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Війна в Україні Додаток Дія Поради психолога психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь